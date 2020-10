Κοινωνία

Φωτιά σε κτίριο στον Κολωνό

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε νεοκλασικό κτίριο στον Κολωνό, στην συμβολή των οδών Ψαρών και Φαβιέρου.



Στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και άμεσα κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο μέχρι νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κτίριο δεν βρισκόταν κόσμος.