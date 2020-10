Κοινωνία

Κορονοϊός: Μάσκες παντού και απαγόρευση κυκλοφορίας

Ξεκινά σήμερα η εφαρμογή των νέων μέτρων. Σε ποιες περιοχές ισχύουν. Ποιοι μπορούν να μετακινούνται χωρίς περιορισμούς.





Ξεκινά σήμερα η εφαρμογή των νέων μέτρων που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα από σήμερα στις 6 το πρωί, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 12μιση μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (μάσκα παντού) σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τα νέα μέτρα ισχύουν για τις περιφερειακές ενότητες που εντάσσονται σύμφωνα με τον Χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας για την λοίμωξη Covid-19, στο επίπεδο 3 (Αυξημένης Επιτήρησης) και στο επίπεδο 4 (Αυξημένου Κινδύνου).

Στο επίπεδο 4 (Αυξημένου Κινδύνου) εντάσσονται οι Π.Ε Καστοριάς, Κοζάνης, ενώ ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες που βρίσκονται στο επίπεδο 3, (Αυξημένης Επιτήρησης) είναι η περιφέρεια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα σύμφωνα με διευκρινίσεις που έδωσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, από την υποχρεωτική χρήση μάσκας εξαιρούνται όσοι συμμετέχουν σε ομαδική ή ατομική άσκηση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο καθώς και οι οδηγοί αυτοκινήτων είτε μόνοι τους είτε με συγγενικά πρόσωπα α’ βαθμού επιβάτες. Επιπλέον δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του μαθήματος φυσικής αγωγής (γυμναστική) για τους μαθητές στα σχολεία. Ακόμη, όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος οι πολίτες όταν τα επισκέπτονται θα μπορούν να αφαιρούν τη μάσκα τους μόνο όταν καθίσουν στο τραπέζι.

Όσον αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 12μιση τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί, θα μπορούν να μετακινούνται χωρίς περιορισμούς μόνο όσοι πολίτες τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης μετακινούνται με την ίδια διαδικασία που μετακινούνταν κατά την περίοδο του lockdown της πρώτης φάσης της πανδημίας, δηλαδή με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και την βεβαίωση του εργοδότη τους η οποία θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 14 μέρες.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα πρέπει να φέρουν βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας από τον εργοδότη. Για τη λήψη της βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας εργαζομένων, που πρέπει να πηγαίνουν ή να αποχωρούν από την εργασία τους, υποχρεωτικά ο εργοδότης μπαίνοντας με τους κωδικούς του στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ συμπληρώνει το κατάλληλο έντυπο και το αποστέλλει στον εργαζόμενο ο οποίος μπορεί να το επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Η γνησιότητα του εγγράφου πιστοποιείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου επί αυτού. Το έντυπο συμπληρώνεται πριν την μετακίνηση και οφείλει ο εργοδότης να το παράσχει και ο εργαζόμενος να το επιδείξει στα όργανα ελέγχου.

Σε περιπτώσεις άλλων εργαζομένων, φυσικών προσώπων, που πρέπει να κινηθούν κατά τις ώρες απαγόρευσης, όπως ελεύθερων επαγγελματιών, επιτηδευματιών, αυτοαπασχολούμενων, αυτοί συμπληρώνουν το αντίστοιχο έντυπο που θα βρίσκεται πάλι στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και το οποίο πρέπει να το συμπληρώσουν υποχρεωτικά πριν την μετακίνησή τους, μπαίνοντας με τους κωδικούς τους από το taxisnet.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι για την κατ’ εξαίρεση μετακίνησή τους πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και βεβαίωση κίνησης, έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης χορηγείται μέσω της εφαρμογής του μητρώου ανθρώπινου δυναμικού ελληνικού δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση με βεβαίωση που συντάσσεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

Επιπλέον, από σήμερα, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, και παροχής υπηρεσιών, στις περιφερειακές ενότητες που ανήκουν στο επίπεδο 4 , δηλαδή στην Καστοριά και στην Κοζάνη, θα λειτουργούν με τους αυστηρούς όρους του επιπέδου 3.

Το ίδιο θα ισχύει για τα κομμωτήρια, τις υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ και τα ινστιτούτα αισθητικής σε περιοχές επιπέδου 4, τα οποία θα λειτουργούν όπως στο επίπεδο 3.

Κλειστά θα παραμείνουν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ στις «κόκκινες» περιοχές.