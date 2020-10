Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: Πρώτη νύχτα στη φυλακή για τους καταδικασθέντες

Στις φυλακές Δομοκού τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Θα τεθούν σε καραντίνα 14 ημερών λόγω κορονοϊού.

Στις φυλακές Δομοκού μετήχθησαν το βράδυ της Παρασκευής τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, που κρίθηκαν ένοχα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Αμέσως μετά την άφιξή τους ο διευθυντής των φυλακών προχωρά σεπροσωπική συνέντευξη με κάθε κρατούμενο ξεχωριστά, κατά την οποία ενημερώνεται για τυχόν ζητήματα υγείας ή άλλα θέματα. Από την συνέντευξη αυτή προκύπτει πώς θα χωριστούν τα δίδυμα που θα είναι στο ίδιο κελί.





Κατά την διάρκεια της κράτησης τους έχει ληφθεί μέριμνα να μην έρχονται σε επαφή με άλλους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας, αλλά ούτε και μεταξύ τους, όσοι είναι «στα μαχαίρια».

Όλοι θα τεθούν σε καραντίνα 14 ημερών λόγω κορονοϊού, αφού πρώτα υποβληθούν στο σχετικό τεστ.

Η μεταγωγή τους έγινε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και μέτρα ασφάλειας, αλλά και αυστηρά μέτρα για τον κορονοϊό.