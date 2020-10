Οικονομία

Αναδρομικά συνταξιούχων: Καταγγελίες στον ΑΝΤ1 για λάθη στις πληρωμές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος των συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος έκανε λόγο για 50.000 λανθασμένες πληρωμές αναδρομικών.