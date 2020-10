Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων σε ένα 24ωρο

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού, με τους υψηλότερους αριθμούς θανάτων και μολύνσεων στον κόσμο.

Περισσότερα από 84.000 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στις ΗΠΑ χθες Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters, ημερήσιος απολογισμός ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας covid-19.

Τα 84.218 κρούσματα που καταγράφηκαν χθες ξεπερνούν το ρεκόρ των 77.299 που είχε καταγραφεί στις 16 Ιουλίου. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται αφού ερευνητές του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον προέβλεψαν ότι ο αριθμός των θανάτων από covid-19 στις ΗΠΑ ενδέχεται να φτάσει τους 500.000 ως τον Φεβρουάριο του 2021.

Δεκαέξι πολιτείες των ΗΠΑ κατέγραψαν ημερήσιο ρεκόρ νέων μολύνσεων χθες, ανάμεσά τους και πέντε που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου: το Οχάιο, το Μίσιγκαν, η Βόρεια Καρολίνα, η Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν.

Οι επιστήμονες δεν έχουν εντοπίσει την αιτία της αύξησης των κρουσμάτων, αλλά έχουν επικαλούνται τις πιο ψυχρές θερμοκρασίες που ωθούν τους ανθρώπους να περνούν περισσότερη ώρα σε εσωτερικούς χώρους, την κούραση από τα περιοριστικά μέτρα και την επιστροφή των φοιτητών και των μαθητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η εκτίμηση του Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον αντικατοπτρίζει επίσης την ανησυχία ότι ο ψυχρότερος καιρός θα ωθήσει τους Αμερικανούς σε εσωτερικούς χώρους, όπου ο ιός εξαπλώνεται πιο εύκολα.

«Οδεύουμε προς μιας πολύ σημαντική αύξηση το φθινόπωρο και τον χειμώνα», προειδοποίησε ο διευθυντής του IHMΕ Κρις Μάρεϊ.

Εντούτοις, εάν το 95% των Αμερικανών φορούσε συστηματικά μάσκα, αυτός ο απολογισμός θα μπορούσε να μειωθεί κατά σχεδόν 130.000 ανθρώπους, σύμφωνα με την έρευνα, πρόσθεσε το IHMΕ, απηχώντας τις συστάσεις του Άντονι Φάουτσι, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αλλεργιών και Μολυσματικών Ασθενειών.

Υποσχόμενα εμβόλια

«Τα καλά νέα στον ορίζοντα είναι ότι τα εμβόλια μοιάζουν υποσχόμενα», δήλωσε ο Φάουτσι μιλώντας στο CNN. «Και ελπίζουμε ότι καθώς φτάνουμε στο τέλος Νοεμβρίου, τις αρχές του Δεκεμβρίου θα έχει αποδειχτεί ότι έχουμε τουλάχιστον ένα ή δύο –ίσως περισσότερα, αλλά τουλάχιστον δύο—εμβόλια που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Άλεξ Αζαρ απέδωσε την άνοδο των κρουσμάτων του κορονοϊού σε εθνικό επίπεδο στη συμπεριφορά των πολιτών, τονίζοντας ότι τα νοικοκυριά έχουν αναχθεί «σε μεγάλες εστίες εξάπλωσης της ασθένειας». Όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια του ντιμπέιτ με τον Τζο Μπάιντεν ότι οι ΗΠΑ «γυρνάνε σελίδα» στην πανδημία, ο Αζάρ απάντησε στο CNN ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προσπάθησε να δώσει ελπίδα στους Αμερικανούς που περιμένουν ένα εμβόλιο.

Την Πέμπτη καταγράφηκαν στις ΗΠΑ 916 θάνατοι από κορονοϊό, ενώ την Τετάρτη είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 1.200 θάνατοι για πρώτη φορά από τον Αύγουστο. Δέκα οκτώ πολιτείες έχουν αναφέρει τον μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευόμενων ασθενών με covid-19 από τότε που η πανδημία έφτασε στις ΗΠΑ, με τον αριθμό τους χθες να φτάνει σε υψηλό διμήνου. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 41.000 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται σε νοσοκομεία των ΗΠΑ, αύξηση κατά 34% σε σχέση με την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

H Βόρεια Ντακότα, με 887 νέα κρούσματα την Πέμπτη και ισάριθμα την Παρασκευή, παραμένει η πλέον πληγείσα πολιτεία των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τον αριθμό μολύνσεων σε σχέση με τον πληθυσμό της, ενώ ακολουθούν η Νότια Ντακότα, η Μοντάνα και το Ουισκόνσιν. Στην πολιτεία Τενεσί, στο Νάσβιλ τα νοσοκομεία καταγράφουν αύξηση κατά 40% των ασθενών που εισάγονται με covid-19. Ο δρ. Τζεφ Πόθοφ, γιατρός της ιατρικής σχολής του Ουισκόνσιν στο Μάντισον, εξέφρασε την ανησυχία του για την έλλειψη συμμόρφωσης με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης στην πολιτεία, όπου αρκετές ομάδες έχουν προσφύγει δικαστικά κατά των περιορισμών που έχει επιβάλει ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Τόνι Έβερς.

Από την πλευρά της η δήμαρχος του Σικάγο Λόρι Λάιτφουτ ανακοίνωσε ότι μη απαραίτητα καταστήματα στην πόλη θα κλείνουν στις 10 το βράδυ, ενώ από την ώρα εκείνη θα απαγορεύονται όλες οι συναθροίσεις. Εξάλλου κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις κοινωνικές συγκεντρώσεις περισσότερων από 6 ατόμων. Σχεδόν 2.500 άνθρωποι νοσηλεύονται με covid-19 στην πολιτεία Ιλινόιος, σύμφωνα με τον υγειονομικό υπεύθυνο Ενγκόζι Εζίκε. Παράλληλα τα σχολεία στη Βοστόνη θα στραφούν αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά στην τηλεκπαίδευση. Στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ δεν παρατηρείται ραγδαία άνοδος των κρουσμάτων του κορονοϊού, αν και ο αριθμός των νέων μολύνσεων έχει αυξητικές τάσεις.