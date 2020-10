Κοινωνία

Ληστές ανατίναξαν ΑΤΜ

Μέσα στο σκοτάδι κινήθηκαν οι δράστες. Έντρομοι πετάχτηκαν απο τα κρεβάτια τους οι περίοικοι.

(εικόνα αρχείου)

Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε ακόμη ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Έξι άτομα που επέβαιναν σε τέσσερις μοτοσικλέτες ανατίναξαν το ΑΤΜ που βρίσκεται στο κτίριο της κοινότητας Νέας Ραιδεστού του δήμου Θέρμης.

Στη συνέχεια άρπαξαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Το περιστατικό συνέβη στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι δράστες αναζητούνται από την Αστυνομία.