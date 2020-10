Οικονομία

Η ΤτΕ για τις συναλλαγές μέσω ΔΙΑΣ

Τι αναφέρει η κεντρική τράπεζα για το πολύωρο πρόβλημα και την προσπάθεια για την επίλυση του.

«Το τεχνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε χθες Παρασκευή στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πληρωμών, γνωστή ως TARGET2, δεν υφίσταται πλέον. Ως εκ τούτου, αποκαταστάθηκε και το πρόβλημα της διατραπεζικής μεταφοράς κεφαλαίων που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η ΤτΕ είχε αναφερθεί στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι πελάτες των τραπεζών, σημειώνοντας «Λόγω της ύπαρξης τεχνικού προβλήματος στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πληρωμών, γνωστή ως TARGET2, δεν είναι εφικτή προς το παρόν, η διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα του προβλήματος αυτού δεν είναι δυνατόν να γίνουν μεταφορές κεφαλαίων μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ. Η διόρθωση του πανευρωπαϊκού αυτού τεχνικού προβλήματος αναμένεται να γίνει σύντομα».