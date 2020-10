Υγεία - Περιβάλλον

Πρόβλεψη – σοκ για 50000 ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης. Συστάσεις προς τους πολίτες από την καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού.