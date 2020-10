Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων εστίασης

Με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο θα ενισχυθούν καταστήματα του κλάδου. Τι λέει για τα lockdown και τα μαγαζιά στις περιοχές με αυστηρά μέτρα, αλλά και για τα 534 ευρώ.

«Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουν τα 534 ευρώ σε δικαιούχους, αυτό το αντιμετωπίζουμε και θα δοθούν τα χρήματα σε όσους τα δικαιούνται», είπε αναφορικά με την καταβολή του βοηθήματος σε εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή σύμβασης, ο Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε ο Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «οριζόντιο lockdown δεν θα υπάρξει, θα υπάρξουν τοπικά lockdown. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις, έρχεται και η Επιστρεπτέα Προκαταβολή IV. Υπάρχει ένας αλγόριθμος που κάνει την διαχείριση των χρημάτων, δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση για το ύψος του ποσού που λαμβάνει κάθε επιχείρηση. Πλέον, θα δοθεί έμφαση στις περιοχές με τοπικά αυστηρά μέτρα», προσθέτοντας ότι υπάρχει ένα πλέγμα προγραμμάτων για στήριξη των επιχειρήσεων.

«Όποια μέτρα έχουν ανακοινωθεί, αυτά ισχύουν. Δεν πρόκειται να κλείσουν τελείως τα καταστήματα ούτε στις περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο 4», ανέφερε εμφατικά ο Αν. Υπ. Ανάπτυξης.

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης, «η Κυβέρνηση επέλεξε να κρατήσει δυνάμεις και να κάνει συνετή διαχείριση, ώστε καθώς έχει βάθος αυτή η κρίση και το γνωρίζαμε».

Παράλληλα, εξήγγειλε ότι καταρτίζεται πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων εστίασης, με χρηματοδότηση για «παράταση» της λειτουργίας υπαίθρων χώρων και κάλυψη δαπανών, ενδεικτικά για υαλοπετάσματα, πέργκολες και μέσα θέρμανσης.