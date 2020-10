Αθλητικά

Super League: “Κουτσουρεμένη” η 6η αγωνιστική

Αναβλήθηκε το ντέρμπι της Τούμπας. Κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα του Άρη. Ντεμπούτο για τον Μπόλονι στον πάγκο του "τριφυλλιού".

Εν μέσω υποχρεώσεων για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και εν μέσω του νέου κύματος κρουσμάτων κορονοϊού, διεξάγεται το τριήμερο 24-25-26 Οκτωβρίου η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ή, τουλάχιστον, το μεγαλύτερο κομμάτι της.

Το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αναβλήθηκε λόγω των χρονικών περιορισμών, με τους «ασπρόμαυρους» να μένουν στο 1-1 την Πέμπτη (22/10) με την Ομόνοια στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League και τους «ερυθρόλευκους» να ταξιδεύουν στο Οπόρτο για το ματς της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League (Τρίτη 27/10). Αναβολή και στην αναμέτρηση της Λάρισας με τον Άρη, καθώς οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν μέσα στην εβδομάδα δέκα (10) κρούσματα Covid-19.

Κατά τα άλλα, το Σάββατο (24/10), ο Λάζλο Μπόλονι κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού με το «τριφύλλι» να υποδέχεται τον Βόλο στο ΟΑΚΑ. Μία ημέρα αργότερα, «μάχη» εξάδας αναμένεται στην Τρίπολη (16:00) με τον τοπικό Αστέρα να φιλοξενεί τον ΟΦΗ ενώ στη Ριζούπολη (18:15) Απόλλων Σμύρνης και Λαμία αναζητούν «τρίποντο-κλειδί» ενόψει της συνέχειας. Επιβαρυμένη από το ταξίδι στην Πορτογαλία και τη βαριά ήττα με 3-0 από την Μπράγκα για το Europa League, η ΑΕΚ κοντράρεται στους «Ζωσιμάδες» με τον ανεβασμένο – μετά την παρθενική φετινή νίκη – ΠΑΣ Γιάννενα.

Το... πρώτο μέρος της 6ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (26/10) στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο να αντιμετωπίζει τον – δίχως νίκη μετά από πέντε προσπάθειες – Παναιτωλικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

20:30 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός – ΝΠΣ Βόλος

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

16:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ

18:15 «Γεώργιος Καμάρας», Απόλλων Σμύρνης – Λαμία

20:30 Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΚ

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Παναιτωλικός

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΘΕΙ

Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Στάδιο Αλκαζάρ, Λάρισα – Άρης