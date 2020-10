Οικονομία

Εφαρμογή ΕΦΚΑ: Δείτε τα αναδρομικά με ένα κλικ

Κάθε συνταξιούχος μπορεί να εκτυπώσει άμεσα το Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων.



Mία νέα εφαρμογή, με την οποία οι συνταξιούχοι μπορούν να δουν τα αναδρομικά που δικαιούνται δημιούργησε το υπουργείο Εργασίας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, όπως ανακοίνωσε μέσω twitter ο αρμόδιος υπουργός, Γιάννης Βρούτσης.

«Στον νεο ψηφιακό e-ΕΦΚΑ δημιουργήσαμε μια μοναδική εφαρμογή για την εξυπηρέτηση όλων ! Για πρώτη φορά δίνουμε με ένα μόνο κλικ να μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αναδρομικά που θα πάρετε», γράφει χαρακτηριστικά ο Γ. Βρούτσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, μέσω της εφαρμογής ο κάθε συνταξιούχος μπορεί να εκτυπώσει άμεσα το δικό του «Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων».

Όπως αναφέρει ο ΕΦΚΑ, «στο πλαίσιο της πληρέστερης, αναλυτικότερης και έγκυρης ενημέρωσης των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα αναδρομικά ποσά που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους, η Διοίκηση του Φορέα έθεσε σε λειτουργία μία νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας ο κάθε συνταξιούχος μπορεί να εκτυπώσει άμεσα το δικό του «Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων».

Η νέα εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και εμφανίζεται ως εξής:

Στόχος της Διοίκησης του Φορέα παραμένει η ψηφιοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών με βάση τις διαμορφούμενες ανάγκες συνταξιούχων και ασφαλισμένων».