Πολιτική

Γεωργιάδης: Γκάλοπ και Τσακαλώτος ανάγκασαν τον Τσίπρα να κάνει πρόταση μομφής

Τι λέει ο Υπ. Ανάπτυξης για την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του ΥΠΟΙΚ και την κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα στρέφει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης μομφής του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Χρήστου Σταϊκούρα, για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Υπ.. Ανάπτυξης υποστηρίζει ότι η πρόταση δυσπιστίας έχει ως στόχο όχι τον νυν, αλλά τον πρώην υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο.

«Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει φέρει μεγάλη οικονομική κρίση. Ωστόσο, ως προς τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας όχι μόνο δεν έχει δημιουργήσει ανησυχία στις αγορές, αλλά έχει οδηγήσει στα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού της ιστορίας μας. Οι αγορές αναγνωρίζουν ότι κάνουμε σωστά και νοικοκυρεμένα τη δουλειά μας, έχουμε οπλίσει τη χώρα για κάθε ενδεχόμενο και το τραπεζικό μας σύστημα είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Παρόλα αυτά έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή και κάνει αυτή την άκαιρη, παράλογη, αποτυχημένη πρόταση δυσπιστίας», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

Εκφράζει δε την άποψη ότι στόχος της πρότασης αυτής ήταν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. «Στις αρχές της εβδομάδας βγήκε η πρώτη δημοσκόπηση που ο Τσακαλώτος βγαίνει πρώτος με διαφορά στη δημοφιλία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στο ερώτημα ποιος θα θέλατε να διαδεχτεί τον Τσίπρα. Ξαφνικά, λοπόν, που οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται να αλλάξουν τον Τσίπρα με τον Τσακαλώτο, έρχεται ο Τσίπρας στη Βουλή και κάνει πρόταση δυσπιστίας που έχει ως αποτέλεσμα να αναγκάσει την ελληνική κοινωνία να θυμηθεί ότι επί Τσακαλώτου έγιναν ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και άρθηκε το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτά λοιπόν που είχαν μπει σε δεύτερη ταχύτητα λόγω της επικαιρότητας, εδώ και τρεις μέρες ξαναβγήκαν στην επιφάνεια και ποιος φταίει για αυτά; Ο Τσακαλώτος που ακολουθούσε το μνημόνιο της τρόικας», σημειώνει ο υπουργός Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει πετύχει το πάγωμα όλων των πλειστηριασμών, ακόμα και των δόσεων των δανείων, από την πρώτη μέρα της υγειονομικής κρίσης.«Υπενθυμίζω ότι με τη διαπραγμάτευση του κ. Σταϊκούρα και τη δική μου με τις τράπεζες και τις υπηρεσίες διαχείρισης κόκκινων δανείων πετύχαμε την αναστολή πληρωμής από τον Μάρτιο μέχρι όλο το καλοκαίρι. Αυτό θα κρατήσει μέχρι τέλος του χρόνου μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που προβλέπει ο νέος πτωχευτικός νόμος και προστατεύει τα αδύναμα και ευάλωτα νοικοιριά για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με τα παλιά τους χρέη. Φτιάξαμε το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ για να πληρώνουμε τις δόσεις των στεγαστικών δανείων για τους επόμενους 9 μήνες. Ενώ τα έχουμε κάνει όλα αυτά, ο Τσίπρας που υιοθέτησε στην Ελλάδα τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και κλαίει δήθεν για τους πλειστηριασμούς των Ελλήνων».

Σε ό,τι αφορά στα νέα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είμαστε σε ένα οριακό σημείο, αν η Ελλάδα θα κατορθώσει να παραμείνει σε πολύ καλό επίπεδο διαδόσεως του Covid-19 ή αν θα ακολουθήσουμε την πορεία των υπολοίπων Ευρωπαϊκών κρατών. Παραμένουμε αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους και αυτό θέλουμε να το διατηρήσουμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να δουλέψουμε όλοι».