Κόσμος

Ο κορονοϊός “καλπάζει” στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε δέκα ημέρες ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ευρώπη. Αυστηρά μέτρα σε πολλές χώρες.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε δέκα ημέρες και για πρώτη φορά ξεπέρασε την Πέμπτη τα 200.000 ημερήσια κρούσματα, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Reuters, με πολλές χώρες της νότιας Ευρώπης να καταγράφουν αυτή την εβδομάδα τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων.

Η Ευρώπη κατέγραψε 100.000 ημερήσια κρούσματα για πρώτη φορά στις 12 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το AFP, συνολικά στην Ευρώπη έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί περίπου 8,2 εκατομμύρια κρούσματα του ιού και περισσότεροι 258.000 θάνατοι από covid-19.

Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Αυστρία, η Κροατία, η Σλοβενία και η Βοσνία κατέγραψαν την Πέμπτη τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων. Η Ευρώπη ως περιφέρεια καταγράφει περισσότερα ημερήσια κρούσματα από την Ινδία, την Βραζιλία και τις ΗΠΑ μαζί.

Η αύξηση οφείλεται εν μέρει στη διενέργεια πολύ περισσότερων διαγνωστικών τεστ σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας.

Ο παγκόσμιος απολογισμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 41,91 εκατομμύρια κρούσματα και οι θάνατοι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Reuters, η Τετάρτη ήταν η ημέρα με τον υψηλότερο ημερήσιο συνολικό αριθμό νέων κρουσμάτων παγκοσμίως, 422.835. Μέχρι σήμερα η Ευρώπη καταγράφει σχεδόν το 19% των παγκόσμιων κρουσμάτων και περίπου το 22% των παγκόσμιων θανάτων, σύμφωνα με το Reuters.

Στη Δυτική Ευρώπη η Γαλλία, η οποία καταγράφει τον υψηλότερο μέσο όρο νέων κρουσμάτων στην Ευρώπη σε διάστημα επτά ημερών, με 25.480 την ημέρα, ανέφερε την Πέμπτη τον υψηλότερο αριθμό νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας, 41.622, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γαλλίας. Πλέον ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων στη χώρα έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.Έτσι η Γαλλία έγινε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, μετά την Ισπανία, που ξεπερνά αυτό το όριο.

Μια άλλη χώρα της Δυτικής Ευρώπης, η Ολλανδία, κατέγραψε περισσότερα από 9.000 κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο--ένα νέο ρεκόρ--σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες το Εθνικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Υγεία.

Η Γερμανία, η οποία κατέγραψε περισσότερα από 10.000 νέα κρούσματα για πρώτη φορά χθες, επέκτεινε τις ταξιδιωτικές οδηγίες για την Ελβετία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, το μεγαλύτερο τμήμα της Αυστρίας και περιοχές της Ιταλίας, περιλαμβανομένης της Ρώμης. Σήμερα η Γερμανία ξεπέρασε το όριο των 10.000 θανάτων από COVID-19.

Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι όλες hotspots της πανδημίας. Τα νοσοκομεία ανά την Ευρώπη παραμένουν σε καθεστώς μεγάλης πίεσης με τον αριθμό των εισαγωγών ασθενών με COVID-19 να αυξάνεται.

ΓΑΛΛΙΑ: Νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας σε εννέα πόλεις

Η Γαλλία θα επεκτείνει την νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε δεκάδες ακόμη περιοχές σε μια προσπάθεια να επιβραδύνει την εξάπλωση του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 21:00 ως τις 06:00 τέθηκε σε ισχύ από χθες, Παρασκευή, τα μεσάνυχτα και από το μέτρο αυτό θα επηρεαστούν περίπου 46 εκατομμύρια πολίτες στο Παρίσι και στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού έγινε λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην περιοχή του Παρισιού και οκτώ ακόμη πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μασσαλία, η Λυών, η Λίλλη και η Τουλούζη. Η επέκταση της απαγορευσης θα περιλαμβάνει 38 ακόμη διοικητικά διαμερίσματα καθώς και στο υπερπόντιο έδαφος της Πολυνησίας και θα παραμείνει σε ισχύ για έξι εβδομάδες.

ΒΕΛΓΙΟ: Αντιστέκεται στο καθολικό lockdown

Μία από τις περισσότερο πληγείσες χώρες από τον κορονοϊό στην Ευρώπη αυστηροποίησε περαιτέρω τους περιορισμούς για τις κοινωνικές συναθροίσεις χθες, Παρασκευή, απαγορεύοντας την παρουσία φιλάθλων από τους αθλητικούς αγώνες, περιορίζοντας τον επιτρεπόμενο αριθμό επισκεπτών σε πολιτιστικούς χώρους και κλείνοντας τα θεματικά πάρκα. Το Βέλγιο, το οποίο έχει ήδη κλείσει τα καφέ, τα μπαρ και τα εστιατόρια και έχει επιβάλει νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας, έχει τον δεύτερο κατά κεφαλήν υψηλότερο ρυθμό μολύνσεων στην Ευρώπη μετά την Τσεχία.

Την Πέμπτη ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έφθασε τον αριθμό ρεκόρ των 10.500. Μέχρι τώρα η χώρα αντιστέκεται στις εκκλήσεις ειδικών του τομέα υγείας για επιβολή ενός δεύτερου καθολικού lockdown, έπειτα από μια περίοδο καραντίνας τον Μάρτιο, θέλοντας να αποφύγει μεγαλύτερη ζημία στην οικονομία. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν επίσης αυστηρότερη κοινωνική αποστασιοποίηση, προσπάθειες αποφυγής συνωστισμού στα δημόσια μέσα μεταφοράς και μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό θεατών τα 200 άτομα σε θέατρα, συναυλιακούς χώρους και κινηματογράφους, μέχρι τις 19 Νοεμβρίου. Τα μέτρα θα ισχύσουν για τέσσερις εβδομάδες.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Περιορισμοί στις μετακινήσεις

Η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταγράφει ένα εκατομμύριο νέα κρούσματα και η βόρεια κοινότητα της Ναβάρα έχει επιβάλει περιορισμούς στις μετακινήσεις. Η Ριόχα, μια άλλη αυτόνομη κοινότητα στα βόρεια θα κάνει το ίδιο. Οι περιφερειακές αρχές της Μαδρίτης επιβάλλουν από σήμερα απαγόρευση σε όλες τις συναθροίσεις από τα μεσάνυχτα ως τις 0600.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Μερικό lockdown και κλείσιμο των περισσότερων σχολείων

Η Σλοβακία κατέγραψε την Πέμπτη ημερήσιο αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο κοινοβούλιο. Επίσης την Πέμπτη η κυβέρνηση ανακοίνωσε μερικό lockdown κλείνοντας από τη Δευτέρα και για έναν μήνα τα περισσότερα σχολεία και απαιτώντας από τους πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους και να βγαίνουν μόνο για τις απαραίτητες αγορές, για να εργαστούν ή για μια βόλτα στο ύπαιθρο, αλλά σε κοντινές αποστάσεις. Μετά την πρώτη εβδομάδα των νέων μέτρων που ξεκίνησαν από χθες, Παρασκευή, όσοι δεν βγουν αρνητικοί στο τεστ θα υποχρεώνονται σε ακόμη πιο αυστηρό lockdown, ενώ όσοι βγαίνουν αρνητικοί θα έχουν τους υφιστάμενους περιορισμούς στις κινήσεις όπως και την πρώτη εβδομάδα.

ΠΟΛΩΝΙΑ: Κλείνουν μπαρ και εστιατόρια

Η κυβέρνηση της Πολωνίας θα κλείσει για δύο εβδομάδες τα εστιατόρια και τα μπαρ, τα οποία θα μπορούν να δίνουν μόνο φαγητό σε πακέτο, και θα περιορίσει σε πέντε άτομα τις επιτρεπόμενες συναθροίσεις. Παράλληλα απαγορεύονται οι γάμοι, ενώ μειώνεται δραστικά ο αριθμός των ατόμων μέσα στα καταστήματα, τα μέσα μεταφοράς και τις εκκλησίες. Ο Αντρέι Χόρμπαν, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού υπεύθυνος για την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, δήλωσε στον ιδιωτικό σταθμό Radio Zet ότι η κυβέρνηση θα συστήσει στους πολίτες 70 ετών και άνω να παραμένουν στα σπίτια τους και ενθαρρύνει την τηλεργασία, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα παιδιά θα επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους στη διάρκεια της ημέρας μόνο με τη συνοδεία ενός ενήλικα, ενώ στο σχολείο θα συνεχίσουν να πηγαίνουν κανονικά μόνο οι μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Οι υπόλοιποι μαθητές θα υποχρεωθούν σε τηλεκπαίδευση. Κλειστά γυμναστήρια και πισίνες.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Απαγορεύονται οι συναθροίσεις

Η Γερμανία, η οποία αποτέλεσε υπόδειγμα καλής διαχείρισης του πρώτου κύματος της πανδημίας, την άνοιξη, κατέγραψε σχεδόν 11.300 κρούσματα μέσα σε 24 ώρες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Οι θάνατοι πλησιάζουν τους 9.900. Οι γερμανικές αρχές απαγορεύουν τις συναθροίσεις, μια περιφέρεια στον νότο έχει τεθεί σχεδόν σε καραντίνα και η προστατευτική μάσκα είναι πλέον υποχρεωτική σε ορισμένους δρόμους του Βερολίνου.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Όλοι μέσα στα σπίτια τους

Στην Ιρλανδία, με την ελπίδα ότι η χώρα «θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα όπως πρέπει», τέθηκαν σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης πολύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα: όλοι οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους για έξι εβδομάδες, τα μη απολύτως αναγκαία εμπορικά καταστήματα έκλεισαν, ωστόσο τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά.

ΒΟΡΕΙΑ ΑΓΓΛΙΑ: Κλείνουν σχεδόν τα πάντα

Στην τρίτη βαθμίδα «πολύ υψηλού» κινδύνου από τον κορωνοϊό με τα αυστηρότερα μέτρα που εφαρμόζει η βρετανική κυβέρνηση θα υπαχθεί από σήμερα το Νότιο Γιόρκσιρ στη βόρεια Αγγλία. Η απόφαση αφορά τις πόλεις Σέφιλντ, Μπάρνσλι, Ντόνκαστερ και Ρόδεραμ, δηλαδή συνολικά περίπου 1,4 εκατομμύριο πολίτες. Η περιοχή συμφώνησε σε ένα πακέτο οικονομικής ενίσχυσης ύψους 45,1 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των επιχειρήσεων που θα πρέπει να κλείσουν και για τη λήψη επιπλέον μέτρων για την δημόσια υγεία. Οι περιοχές της βόρειας Αγγλίας έχουν πληγεί περισσότερο από το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Το Νότιο Γιόρκσιρ ακολουθεί την ευρύτερη περιοχή της πόλης του Λίβερπουλ και την κομητεία του Λάνκασιρ στη βορειοδυτική Αγγλία που ήδη υπάγονται στα μέτρα της τρίτης βαθμίδας, ενώ από την Πέμπτη τα ίδια μέτρα ισχύουν και στο ευρύτερο Μάντσεστερ.

Η τρίτη βαθμίδα προβλέπει κλείσιμο των παμπ και των μπαρ που δεν προσφέρουν κύριο γεύμα, απαγόρευση συναντήσεων σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο ατόμων που δεν μένουν στην ίδια κατοικία, κλείσιμο των καζίνο, των στεγασμένων παιδότοπων, των γραφείων στοιχημάτων και των γυμναστηρίων κατόπιν συνεννόησης με τις τοπικές αρχές, καθώς και σύσταση αποφυγής μετακινήσεων από και προς τις υπό περιορισμούς περιοχές. Ο πρωθυπουργός Τζόνσον έχει δηλώσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις δημοτικές αρχές στο Δυτικό Γιόρκσιρ, στο Νότιγχαμσιρ και σε ορισμένες περιοχές της.

ΤΣΕΧΙΑ: Κλείνουν τα σχολεία

Ένα δεύτερο lockdown βρίσκεται σε ισχύ στη χώρα, που κλείνει τα σχολεία μέχρι τις 27 Νοεμβρίου και επιβάλλει για μια εβδομάδα lockdown στις τέσσερις περισσότερο πληγείσες περιοχές της και μερικό lockdown στην υπόλοιπη χώρα.

ΙΤΑΛΙΑ: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας τη νύχτα

Στη βόρεια Ιταλία, η Λομβαρδία, ο οικονομικός πνεύμονας της χώρας, επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα από την Πέμπτη και για τρεις εβδομάδες. Χθες, Παρασκευή, ακολούθησε η Καλαβρία. Ο καθηγητής Βάλτερ Ριτσάρντι, ο οποίος είναι σύμβουλος σε θέματα δημόσιας υγείας της κυβέρνησης, προειδοποίησε ότι "ορισμένες μητροπολιτικές περιοχές, όπως το Μιλάνο, η Νάπολη και ίσως η Ρώμη, είναι ήδη εκτός ελέγχου".

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Απαγορεύονται οι μετακινήσεις

Ρεκόρ κρουσμάτων και στην Πορτογαλία, όπου τρεις πόλεις του βορρά (συνολικά 150.000 άνθρωποι) τέθηκαν από χθες, Παρασκευή, σε πλήρη καραντίνα. Σε όλη τη χώρα θα απαγορευτούν οι μετακινήσεις μεταξύ κοινοτήτων στο διάστημα 30 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου, που συμπίπτει με τη γιορτή των Αγίων Πάντων. Από χθες, Παρασκευή, περίπου 161.000 κάτοικοι των κοινοτήτων Φελγκέιρας, Λουσάδα και Πάκος ντε Φερέιρα θα επιτρέπεται να βγαίνουν από το σπίτι τους μόνο για να πάνε στη δουλειά τους, στο σχολείο ή για άλλες απαραίτητες εργασίες, όπως να αγοράσουν τρόφιμα και φάρμακα. Όσοι μπορούν να εργάζονται από το σπίτι τους καλούνται να το κάνουν, απαγορεύονται οι επισκέψεις σε γηροκομεία και στις εκδηλώσεις επιτρέπονται έως πέντε άτομα. Τα εμπορικά καταστήματα θα πρέπει να έχουν κλείσει μέχρι τις 10 μμ. Στους γάμους και τις βαφτίσεις επιτρέπονται έως 50 άτομα και απαγορεύονται τα πάρτυ στις πανεπιστημιακές εστίες.

ΔΑΝΙΑ: Από τη Δευτέρα πιο αυστηρά μέτρα

Προκειμένου να αναχαιτιστεί η διασπορά του κορονοϊού η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου μειώνεται στους 10 ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων που θα επιτρέπεται να συναθροίζονται (από 50), όμως εξαιρούνται οι αθλητικές εκδηλώσεις, όπου το όριο διατηρείται στα 500 άτομα. Οι Δανοί καλούνται επίσης να μην έρχονται σε επαφή με περισσότερα από 10 άτομα, εκτός της οικογένειάς τους και των συναδέλφων τους στη δουλειά. Από την επόμενη Πέμπτη θα γίνει υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Μέχρι σήμερα η μάσκα ήταν υποχρεωτική μόνο στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, τα μπαρ, τα καφέ και τα εστιατόρια σε όλη τη χώρα υποχρεούνται να κλείνουν στις 22.00. Στο εξής, πελάτες και προσωπικό θα πρέπει να φορούν μάσκα, εφόσον δεν κάθονται σε τραπέζι. Η πώληση αλκοόλ θα απαγορευτεί μετά τις 10 το βράδυ.