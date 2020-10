Κόσμος

“Βόμβα” Αλ Σίσι για κύμα τζιχαντιστών στην Ελλάδα

Τι αναφέρεται σε δημοσίευμα για απόρρητη ενημέρωση του Προέδρου της Αιγύπτου σε Μητσοτάκη και Αναστασιάδη.

Τον κώδωνα του κινδύνου σε Αθήνα και Λευκωσία για την ισλαμιστική τρομοκρατία και τον τρόπο που αυτή εντάσσεται στα σχέδια του Ταγίπ Ερντογάν κρούει ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Σύμφωνα με απόρρητη ενημέρωση του προέδρου της Αιγύπτου προς τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Αναστασιάδη και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, που φέρνει στο φως η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», το Κάιρο είναι ιδιαίτερα ανήσυχο όχι μόνο για την ανάμειξη της Άγκυρας σε όλες τις περιφερειακές διενέξεις, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ο «σουλτάνος» εμπλέκει πλέον και χρησιμοποιεί ανοιχτά τον ισλαμιστικό παράγοντα.

Έτσι, κατά την πρόσφατη, 8η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου, ο Αλ Σίσι μετέφερε στους δύο συνομιλητές του το μήνυμα ότι το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας για την Αίγυπτο, ζητώντας τους να το κρατήσουν ψηλά στην διπλωματική τους ατζέντα.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος επισήμανε στις ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου το μήνυμα ότι το θέμα αυτό -που αφορά το μέτωπο στη Λιβύη, την ίδια την εσωτερική ασφάλεια της Αιγύπτου και τον κρίσιμο προς αυτή την κατεύθυνση έλεγχο των ισλαμιστών στη χώρα, αλλά και ευρύτερα την περιοχή- είναι εξαιρετικής σημασίας για το Κάιρο.