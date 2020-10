Κόσμος

Ειδικές Δυνάμεις: Κοινές ασκήσεις Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας (εικόνες)

Τι περιελάμβανε το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης των μονάδων, σε συνέχεια γυμνασίων που έγιναν στην χώρα μας.

Από τη Δευτέρα 19 έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση μεταξύ Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας και αντίστοιχων Μονάδων της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, σε περιοχή της Λίμνης Αχρίδας η οποία περιελάμβανε αντικείμενα τακτικής μικρών κλιμακίων Τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων, με έμφαση στις Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (ΒΜΤΑ), καθώς και εκτέλεση καταδύσεων στη λίμνη Αχρίδα με την παροχή τεχνογνωσίας από Κινητή Εκπαιδευτική Ομάδα (ΚΕΟ) της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) του ΓΕΕΘΑ.

Η εν λόγω δραστηριότητα βασίσθηκε στη εμπειρία που διαθέτει το ελληνικό προσωπικό στα αντικείμενα των επιχειρησιακών καταδύσεων, ενώ είχε προηγηθεί ανάλογη εκπαίδευση στην Ελλάδα σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για το έτος 2020.

Επιπρόσθετα η χώρα μας με την ένταξη της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στην αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΓΕΕΘΑ έχει εκδώσει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση μίας σειράς εκπαιδεύσεων υπό τη ΔΔΕΕ, οι οποίες έχουν προγραμματισθεί να διεξαχθούν σε εγκαταστάσεις και των δύο χωρών.