Μηταράκης: Η χώρα φυλάει τα σύνορα της με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Πάνο Σκουρλέτη. Έκανε λόγο για προπαγάνδα από το Spiegel.

«Η παρούσα Κυβέρνηση αντιμετωπίζει επιτυχώς κάθε πρόκληση που της παρουσιάζεται. Σε συνθήκες πανδημίας στηρίζει την οικονομία, την αγορά και τα νοικοκυριά από την κατάρρευση. Με στοχευμένες και ουσιαστικές ενισχύσεις σε όλα τα μέτωπα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που επιφέρει η μη κανονικότητα του κορωνοϊού. Με την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις, τη στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών και των ιδιοκτητών ακινήτων και των κλάδων που επλήγησαν εντονότερα από την υγειονομική κρίση, όπως είναι ο τουρισμός, η εστίαση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι μεταφορές και ο πρωτογενής τομέας. Καταψηφίζω την πρόταση δυσπιστίας».

Αυτό τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης δηλώνοντας ότι καταψηφίζει την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατά του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Μηταράκη όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, τον κάλεσε να απαντήσει αν αληθεύει το δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού «Σπήγκελ», περί επαναπροωθήσεων στο Αιγαίο από το ελληνικό Λιμενικό και τη Frontex.

«Η επιτυχημένη προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να φυλάσσει τα ελληνικά σύνορα από τον Μάρτιο του 2020, έχει δημιουργήσει μία τεράστια οικονομική καταστροφή στα κυκλώματα των λαθροδιακινητών. Η Ελλάδα υπολογίζει ότι έχασαν περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ αυτοί που εμπορεύονται την ανθρώπινο πόνο. Έχουμε βρεθεί αρκετές φορές αντιμέτωποι με οργανωμένη προπαγάνδα. Με άρθρα τα οποία αναφέρουν την τουρκική ακτοφυλακή ως πηγή της πληροφόρησης. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η χώρα μας φυλάσσει τα σύνορά της, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και νοιώθω ότι αναπολείτε την περίοδο των αυξημένων ροών του 2015. Θέλετε η χώρα μας να μην φυλάσσει τα σύνορά της; Θέλετε να μπούνε πάλι 1.000.000 άνθρωποι στη χώρα μας; Αυτό προτείνετε; Δεν είστε περήφανοι που η χώρα φυλάσσει τα σύνορά της; Εγώ είμαι περήφανος που το ελληνικό Λιμενικό φέτος έχει σώσει δεκάδες ζωές στο Αιγαίο, φέτος έχουμε τους λιγότερους θανάτους ποτέ στη χώρα μας και σας λέω ξεκάθαρα: Η χώρα μας φυλάσσει τα σύνορά της με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και παρακαλώ μην αναπαράγουμε προπαγάνδα άλλων κρατών μέσα σε αυτή την αίθουσα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης.