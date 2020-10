Πολιτική

Τσακαλώτος - Αχτσιόγλου: “πλήρης στήριξη” στον Τσίπρα για την πρόταση μομφής

Απάντηση σε δημοσιεύματα για διαφωνίες με την κίνηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και τις αιχμές του Άδ. Γεωργιάδη.

Σε κοινή δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, Τομεάρχη Οικονομικών και του Ευκλείδη Τσακαλώτου, Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και Συντονιστή Οικονομικού Κύκλου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, διαψεύδονται όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή» αναφορικά με ενστάσεις για την κατάθεση πρότασης μομφής κατά του Χρήστου Σταϊκούρα και τήρηση αποστάσεων από την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.

Το πρωί, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η κίνηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είχε ως εφαλτήριο πρόσφατα γκάλοπ και ως στόχο όχι τον Χρ. Σταϊκούρα, αλλά τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, εξηγώντας αναλυτικά και γιατί έχει τέτοια άποψη.

Σττην δήλωση-απάντηση τους στο δημοσίευμα της “Καθημερινής”, οι Έφη Αχτσιόγλου και Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρουν, «Αντιλαμβανόμαστε το άγχος της "Καθημερινής" να υποβαθμίσει την πρόταση μομφής ενάντια στις ανεξέλεγκτες πτωχεύσεις και την καθολική και οριζόντια άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας, επειδή φέρνει σε δύσκολη θέση τον κ. Μητσοτάκη. Εξαιτίας αυτού του άγχους, όμως, δεν μπορεί να καταφεύγει σε παντελώς ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Καμία απόσταση και κανένας αστερίσκος δεν υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία -όσο "δημιουργική" και αν είναι η φαντασία των υπευθύνων για το σημερινό δημοσίευμα της "Καθημερινής"-, μόνο απόλυτη συμφωνία για την ανάγκη να μπει φραγμός στην εκποίηση της περιουσίας των πολιτών για χάρη των τραπεζών. Αυτή την ανάγκη υπηρετεί και η πρόταση μομφής στον υπουργό Οικονομικών. Αν η "Καθημερινή" είχε ασχοληθεί με το περιεχόμενο του πτωχευτικού, ίσως ήταν πιο σοβαρή και δεν προχωρούσε σε δημοσιεύματα που την εκθέτουν, μόνο και μόνο για να στηρίξει την κυβερνητική προπαγάνδα».