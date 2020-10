Κόσμος

Στο νοσοκομείο με κορονοϊό ο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε σήμερα ότι νοσηλεύεται, αφού βρέθηκε θετικός στο νέο κορονοϊό και είχε πυρετό.

“Χθες το βράδυ γύρω στις 21:00 ανέβασα πυρετό 38. Ήρθα και πέρασα τη νύχτα στο νοσοκομείο,” ανέφερε ο ίδιος σε ένα βίντεο προφανώς, από δωμάτιο νοσοκομείου.

“Τώρα, είμαι καλύτερα. Ο πυρετός μου δεν είναι υψηλός. Η διαδικασία συνεχίζεται. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι αρνητικό από ιατρική άποψη,” πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Αμερικανικό Νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο Ιμάμογλου, πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν εισήχθη στο νοσοκομείο χθες στις 22:00 το βράδυ (τοπική ώρα) αφού παρουσίασε συμπτώματα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και η θεραπεία του συνεχίζεται.