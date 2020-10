Κοινωνία

Ιερέας αρνήθηκε να κοινωνήσει 8χρονη

Γιατί αρνήθηκε ο ιερέας. Εξώδικο εναντίον της Μητρόπολης απο τους γονείς του παιδιού.

Αίσθηση προκαλεί η άρνηση ιερέα να κοινωνήσει 8χρονη στη Ναύπακτο. Αφορμή για την συμπεριφορά του ιερέα του Αγίου Δημητρίου αποτέλεσε το γεγονός ότι η 8χρονη δεν είχε βαπτιστεί στο συγκεκριμένο ναό, αλλά στο μοναστήρι της Σκάλας.

Η οικογένεια της 8χρονης, μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, απάντησε με εξώδικο, ζητώντας προστασία από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Συγκεκριμένα, ζητούν από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου, κ. Ιερόθεο Βλάχο, ως Διοικητικό Προϊστάμενο της Ιεράς Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, την προστασία του και την απερίφραστη καταδίκη του περιστατικού αυτού.

Επισημαίνουν, ότι «με την υβριστική και ανάρμοστη αυτή του στάση του ο Ιερέας προσέβαλε την προσωπικότητα του παιδιού τους, έτσι όπως αυτή προστατεύεται από το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και άλλα διεθνή κείμενα, κοινοποιώντας παράλληλα και προσωπικά του δεδομένα που σχετίζονται με τη θρησκεία».

Σημειώνουν ότι «όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε, οι όποιες δικαστικές και νομικές διαμάχες της Ιεράς Μητρόπολης με μία Ιερά Μονή είναι ανεπίτρεπτο να οδηγούν σε τέτοιου τύπου ανοίκειες συμπεριφορές εναντίον μάλιστα ενός ανήλικου παιδιού, καθώς και σε κοινωνικές διακρίσεις και αποκλεισμούς εντός του εκκλησιάσματος, το οποίο είναι ζήτημα μείζονος εκκλησιαστικής σημασίας. Σημειώνεται δε, ότι, αναμφισβήτητα, αφορά τα αρμόδια Δικαστήρια, και σίγουρα όχι έναν Ιερέα, εν ώρα μάλιστα τέλεσης της θείας λειτουργίας, η κρίση περί της ισχύος ή μη μιας υπαρκτής ήδη από το 2013 διοικητικής πράξης, στην οποία είναι μέχρι και σήμερα καταχωρημένο το θρήσκευμα της κόρης μας».

Και υπογραμμίζουν ότι «οι ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες του Ιερέα, εκτός του ότι, όπως γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, αντιτίθενται στα ιερά διδάγματα και παραδόσεις της Ορθοδοξίας, προσβάλλουν την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και συλλήβδην τους εκπροσώπους της. Είναι δε παράλληλα πολλαπλώς έκνομες, και δέον όπως ενεργήσετε σύμφωνα με τις κατά νόμο εξουσίες σας, προκειμένου αυτές να ελεγχθούν πειθαρχικά κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων, διαβιβάζοντας παράλληλα την υπόθεση για διερεύνηση και από τον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Ύστερα από επικοινωνία της Μητρόπολης με την οικογένεια του παιδιού, διαβεβαίωσαν ότι αιτία υπήρξε η διαμάχη μεταξύ της Μητρόπολης Ναυπάκτου και της Ιεράς Μονής και ότι το ζήτημα δεν ήταν εκκλησιαστικό. Παρόλα αυτά, και οι δύο πλευρές εστίασαν αποκλειστικά στο περιστατικό.

