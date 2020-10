Κοινωνία

Συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου

Πως έπεσαν οι δράστες στα χέρια της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκαν (3) υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, για τις οποίες σχηματίστηκαν δικογραφίες αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος (2) Ελλήνων και δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη ενός ημεδαπού.

Ειδικότερα, η πρώτη υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο δικαστικής συνδρομής στις γαλλικές Αρχές, για τον εντοπισμό χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος φερόταν ότι ζήτησε από ανήλικο, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες και βίντεο με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Οι άλλες δύο υποθέσεις, διερευνήθηκαν κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου κατά της Εκμετάλλευσης Παιδιών (National Child Exploitation Coordination Center) που εδρεύει στον Καναδά, σύμφωνα με τις οποίες χρήστες του διαδικτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, κατέχουν και διακινούν υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Για τις δύο αυτές υποθέσεις, πραγματοποιήθηκε ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων και των ψηφιακών δεδομένων, κατά την οποία εντοπίστηκαν τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη στη χώρα μας. Τα στοιχεία που προέκυψαν τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ακολούθως από την προανάκριση και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων ατόμων και οι οικιακές συνδέσεις διαδικτύου τους, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (4) σκληροί δίσκοι και (4) κινητά τηλέφωνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή και των (3) Ελλήνων στις υποθέσεις. Μάλιστα, από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια των (2) Ελλήνων, βρέθηκαν πλήθος αρχείων (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, πράξεις για τις οποίες συνελήφθησαν εντός των ορίων της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Σημειώνεται ότι, οι (2) Έλληνες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Η δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε σε βάρος του τρίτου Έλληνα, υποβλήθηκε με την τακτική διαδικασία στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας ( https://portal.astynomia.gr )

• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD