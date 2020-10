Κόσμος

Στα Βαρώσια ο Οκτάι

Στην κλειστή περιοχή της Αμμοχώστου ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας. Αντιδράσεις από τη Λευκωσία.

Την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων επισκέφθηκε το μεσημέρι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, ο οποίος βρέθηκε στα κατεχόμενα, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ.

Ο Οκτάι συνομίλησε με Τουρκοκύπριους και Τούρκους που βρίσκονταν στην περιοχή.

Λίγη ώρα μετά, η Κυπριακή Προεδρία εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία καταδίκαζε την ενέργεια με τον πλέον έντονο και κατηγορηματικό τρόπο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση, καταδικάζουν και καταγγέλλουν με τον πλέον έντονο και κατηγορηματικό τρόπο, τη νέα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας να αποστείλει τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης στα κατεχόμενα, και ειδικότερα την είσοδό του στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Πρόκειται για ξεκάθαρα προκλητική και παράνομη ενέργεια, που παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. H ενέργεια αυτή του Τούρκου αντιπροέδρου θα καταγγελθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών.

Την ίδια ώρα, τέτοιες παράνομες και προκλητικές ενέργειες έρχονται και σε αντίθεση με τα όσα ζητά ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος, ώστε να εκδηλώσει πρωτοβουλία προς επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού από εκεί όπου έμειναν στο Κραν Μοντανά, και σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν στο Βερολίνο, από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον τέως Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Μουσταφά Ακιντζί ενώπιον του γενικού γραμματέα των ΗΕ».

Turkiye Cumhurbaskan? Yard?mc?s? Oktay, Maras’?n 46 y?ld?r kapal? tutulmas?n?n gereginden fazla iyi niyet gostergesi oldugunu belirtti: “Boyle ekonomik degerin cocuklar?n geleceginden cal?nmas? ne hakka ne hukuka nede uluslararas? hukuka uygun degil." pic.twitter.com/bpzhsk14JD — Turk Ajans? K?br?s (TAK) (@TAKAjansi) October 24, 2020

Turkiye Cumhurbaskan? Yard?mc?s? Fuat Oktay bugun Gazimagusa Belediyesi’nin Maras’?n k?sa bir sure once ziyarete ac?lan sahil bolumunde vatandaslara yonelik duzenledigi ac?k hava kahvalt? organizasyonuna kat?ld?. pic.twitter.com/ZzgSvesxFs — Turk Ajans? K?br?s (TAK) (@TAKAjansi) October 24, 2020