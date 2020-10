Κοινωνία

Εξαφάνιση 19χρονης: Ζητήθηκε άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Έχει, ήδη, περάσει μια εβδομάδα από την εξαφάνιση της 19χρονης στο Κορωπί.

Κορυφώνεται η αγωνία για την 19χρονη Αρτέμιδα, καθώς έχει περάσει εβδομάδα από την εξαφάνισή της στο Κορωπί.

Ο αδελφός της κοπέλας δ'ηλωσε πεπεισμένος ότι η Άρτεμις βρίσκεται σε κίνδυνο: «Θα μας είχε καλέσει, θα απαντούσε σε κάποιο μήνυμα εδώ και μία εβδομάδα».

Μαρτυρίες που την ήθελαν να κινείται στην περιοχή του κέντρου και της Ομονοίας, μπορεί και να μην ευσταθούν, καθώς όπως είπε ο αδελφός της 19χρονης, ο ίδιος προσέγγισε μία μάρτυρα που υποστήριξε ότι είδε το κορίτσι έξω από κατάστημα και του περιέγραψε πως φορούσε γυαλιά μυωπίας.

Όμως η Άρτεμις δεn φορά γυαλιά μυωπίας. «Μπορεί ο κόσμος να μπερδεύεται με την εμφάνισή της και να μας μπερδεύει κι εμάς» σημείωσε ο Άρης Βασίλης μιλώντας στο Star.

Ο αδελφός της κοπέλας έκανε έκκληση ώστε να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές για την υπόθεση, καθώς στο κέντρο της Αθήνας ζήτησαν φωτογραφία της όταν τους ρώτησε για τη 19χρονη, ενώ σημείωσε πως το ΑΤ Κορωπίου έχει βοηθήσει πολύ την οικογένεια. «Μπορεί η Άρτεμις να περάσει από κει και να μην την αναγνωρίσουν» διευκρίνισε.

Ο πατέρας της κοπέλας αιτήθηκε άρση τηλεφωνικού απορρήτου καθώς υπάρχει κίνδυνος ζωής.

Νέες σημαντικές μαρτυρίες για την 19χρονη

Σημειώνεται πως η Άρτεμις πήγαινε να κάνει αίτηση για δουλειά στην Παιανία και από τότε τα ίχνη της χάθηκαν. Ωστόσο, εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση μετά από τέσσερις μαρτυρίες που θεωρούνται πολύ σημαντικές.

Όπως αποκάλυψε ο διοικητής της υπηρεσίας Silver Alert, Γεράσιμος Κουρούκλης, την Παρασκευή η κοπέλα εθεάθη στην Παιανία ενώ υπάρχει και καταγραφή από κάμερα ασφαλείας έξω από κατάστημα.

Το πρωί του Σαββάτου 17/10, περίπου στις 07:00 – 07:30, το κορίτσι εθέαθη στο πάρκο Επίκουρου, στην οδό Περικλέους στον Γέρακα.

Λίγο αργότερα, εθεάθη στη διασταύρωση Ιθάκης – Πατησίων στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από κατάστημα γυναικείων ειδών. Μια κυρία που την είδε σε κατάσταση σοκ, την πλησίασε και της μίλησε. Το κορίτσι της εξομολογήθηκε κάποια προσωπικά του θέματα. Τα ρούχα που φορούσε η Άρτεμις τη μέρα της εξαφάνισης ταιριάζουν απόλυτα με την περιγραφή. Η κοπέλα έφυγε μετά με κατεύθυνση προς Ομόνοια τρέχοντας.

Χθες το πρωί 19/10, πολίτης την είδε επί της οδού Πανεπιστημίου, όταν κατεβαίνοντας από το λεωφορείο έπεσε πάνω της. Η κοπέλα φαινόταν αγχωμένη και η κατεύθυνση της ήταν προς Ομόνοια.

«Καταβάλλεται από αγχώδη κατάσταση»

«Το κορίτσι κινείται και καταβάλλεται από αγχώδη κατάσταση. Κάποια προβλήματα πολύ προσωπικά της τη βασανίζουν. Εμείς έχουμε 60 εθελοντές σε τρεις ομάδες, οι οποίοι ερευνούν από το Μοναστηράκι μέχρι τη Σόλωνος και από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνοια» σημείωσε ο διοικητής της υπηρεσίας Silver Alert.

Η μητέρα της κοπέλας έκανε έκκληση μέσω της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», να γυρίσει πίσω η Άρτεμις, να ανοίξει το τηλέφωνό της και να στείλει ένα μήνυμα.

Σύμφωνα με τους οικείους της, η Άρτεμις είναι ένα εσωστρεφές κορίτσι και φέρεται να είχε γνωρίσει πρόσφατα έναν 24χρονο μέσω Facebook. Μαζί του έβγαινε για κάποιο διάστημα, παρόλο που οι γονείς της διαφωνούσαν.

Όμως λίγο καιρό αργότερα τους ανακοίνωσε τον χωρισμό της, κάτι που ανακούφισε τους γονείς της. Η ίδια, ωστόσο, στεναχωριόταν πολύ όπως αποκάλυψαν φίλες της.