Νεογνό πέρασε τις πρώτες ώρες του στο νεκροτομείο (βίντεο)

Νεκρό θεωρήθηκε το βρέφος, το οποίο και τοποθετήθηκε στο νεκροτομείο.

Σαν από θαύμα επέζησε ένα βρέφος που γεννήθηκε πρόωρα.

Το μωράκι γεννήθηκε στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης στην Πουέμπλα του Μεξικό και αρχικά θεωρήθηκε νεκρό.

Στη συνέχεια όμως, αφού μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, διαπιστώθηκε ότι το βρέφος ήταν ζωντανό.

Αμέσως μεταφέρθηκε σε ειδική ΜΕΘ για νεογέννητα και εκεί του παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.

Ο πατέρας του βρέφους φώναζε στους γιατρούς να του πάνε το μωρό, αφού πίστευε ότι ήταν ζωντανό. «Πώς μπόρεσαν να τον κρατήσουν τόσες ώρες χωρίς οξυγόνο; Ήταν στο νεκροτομείο για τέσσερις ώρες, χωρίς οξυγόνο. Ήταν πολύ επίπονο για εμάς, που περιμέναμε το πρώτο μας παιδί», δήλωσε ο πατέρας.

Όπως εξήγησε, η γυναίκα του ήταν σχεδόν 23 εβδομάδων, όταν ετοιμάστηκε να κάνει φυσιολογικό τοκετό, μετά μία κοινωνική λειτουργός του είπε ότι το μωρό του γεννήθηκε νεκρό.

« Το ξεσκέπασαν πολύ αργά στο νεκροτομείο και τότε είδαμε ότι ανέπνεε και κουνιόταν, ότι ήταν ζωντανό» περιέγραψε ο πατέρας.

«Άρχισε να κουνιέται και να κλαίει και τότε ο πατέρας είπε: ‘το μωρό μου είναι ζωντανό!’», σημείωσε εργαζόμενος του νεκροτομείου.