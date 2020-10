Life

Ο Άγιος Βασίλης επέστρεψε στο χωριό του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη..θέση του είναι ο Άγιος των Χριστουγέννων, περιμένοντας τους μικρούς του φίλους και τα γράμματά τους.

Μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας έστειλε ο Άγιος Βασίλης από τη Φινλανδία, σε όλα τα παιδιά του κόσμου, λέγοντάς τους πως «τα Χριστούγεννα δεν ακυρώνονται» φέτος, παρά την πανδημία, που έχει προκαλέσει τόσες δυσκολίες στις οικογένειές τους.

Στην άκρη της Φινλανδίας, στο Ροβανιέμι, ο Άγιος Βασίλης προσελκύει εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο, ενώ το ταχυδρομείο του λαμβάνει γράμματα από εκατομμύρια παιδιά από όλο τον κόσμο, που του ζητούν ό,τι θέλουν για τα Χριστούγεννα.

Ο Άγιος Βασίλης, από την πλευρά του, στέλνει την καλύτερη ευχή: να μείνουμε όλοι ασφαλείς.