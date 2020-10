Αθλητικά

Κορονοϊός: Κρούσματα στον Απόλλωνα Σμύρνης

Θετικοί διαγνώστηκαν ένας ποδοσφαιριστής κι ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου.

Κρούσματα Covid-19 στον Απόλλωνα Σμύρνης, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Ριζούπολης.

Συγκεκριμένα, από κορονοϊό έχουν προσβληθεί ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας κι ένα άτομο από το προπονητικού επιτελείο. Και οι δύο μπήκαν σε καραντίνα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ.

Η ανακοίνωση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας»:

«Δύο μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος του Απόλλωνα Σμύρνης βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των τεστ, στα οποία υποβλήθηκαν άπαντες στην ομάδα μας. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή και ένα μέλος του προπονητικού τιμ.

Αμέσως, ενεργοποιήθηκαν από την ομάδα όσα προβλέπει το πρωτόκολλο υγείας. Τέθηκαν και οι δύο σε καραντίνα ενώ τα υπόλοιπα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος υποβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου, εκ νέου, σε τεστ COVID-19 όπως επιβάλει το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ (ΥΕΕ-ΓΓΑ), σε συνεργασία με την Αθλητική Επιτροπή του ΕΟΔΥ».