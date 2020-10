Αθλητικά

“Μπλόκο” στην Σάκκαρη από την Αζαρένκα

Στους “4” σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Οστράβα.

Αξεπέραστο αποδείχθηκε για τη Μαρία Σάκκαρη το εμπόδιο της Βικτόρια Αζαρένκα, στο τουρνουά της Οστράβα.

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν κατάφερε να προβάλει ιδιαίτερη αντίσταση στη Λευκορωσίδα (Νο 14 στην παγκόσμια κατάταξη) και ηττήθηκε 6-1, 6-3, μένοντας εκτός τελικού.

Το μοναδικό σημείο που η Σάκκαρη έδειξε σημάδια ζωής ήταν στο 4-0 του δεύτερου σετ, όταν πήρε τρία συνεχόμενα γκέιμ και δημιούργησε ελπίδες ανατροπής, όμως η πολύπειρη Αζαρένκα κατάφερε να σώσει ένα break point, να κρατήσει -έστω και με μεγάλη δυσκολία- το σερβίς της και να τελειώσει αμέσως μετά το ματς με μπρέικ.