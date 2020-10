Κόσμος

Κορονοϊός: Απαγόρευση κυκλοφορίας και νέα μέτρα στις Βρυξέλλες

Οι αποφάσεις των δημάρχων της βελγικής πρωτεύουσας για τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Αυστηρότερα μέτρα θα εφαρμόζονται από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, σε μια προσπάθεια να σταματήσει η εξάπλωση του κορονοϊού.

Οι 19 δήμαρχοι της βελγικής πρωτεύουσας συνεδρίασαν σήμερα και αποφάσισαν :

την απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 22.00 μέχρι τις 06.00

το κλείσιμο των πολιτιστικών κέντρων, όπως τα θέατρα και οι κινηματογράφοι

οι καλεσμένοι στους γάμους να μην ξεπερνούν τους 10

την υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού

την ακύρωση των μη επαγγελματικών αθλητικών διοργανώσεων

την απαγόρευση της συγκέντρωσης άνω των τεσσάρων ατόμων σε δημόσιους χώρους

την ακύρωση των εκδηλώσεων για το Χαλοουίν

την υποχρεωτική τηλεργασία όπου είναι εφικτό

την ακύρωση των σχολικών εκδρομών

το κλείσιμο των καταστημάτων στις 20.00.

Την Παρασκευή, ειδικοί έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι την ερχόμενη εβδομάδα τα κρούσματα είναι πολύ πιθανόν να ξεπεράσουν τα 20.000 ημερησίως.

«Τα στοιχεία δείχνουν διπλασιασμό κάθε εννέα ημέρες » ανέφερε ο ιολόγος και εκπρόσωπος για τον Covid-19, Στήβεν Βαν Γκοτ. Ειδικότερα, σημείωσε ότι «τη Δευτέρα, το Βέλγιο κατέγραψε σχεδόν 13.000 κρούσματα σε μια μέρα και αυτή την εβδομάδα, πιθανότατα θα προχωρήσουμε σε 20.000 περιστατικά την ημέρα».