Κοινωνία

Συλλήψεις διακινητών στη βόρεια Ελλάδα

Τρία άτομα, σε τρεις διαφορετικές περιοχές και περιπτώσεις συνελήφθησαν για διακίνηση ανθρώπων.

Στη σύλληψη τριών ατόμων για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές Ροδόπης και Καβάλας.

Στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί, στον κόμβο Θαλασσιάς της Εγνατίας Οδού, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης με την συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης συνέλαβαν Έλληνα υπήκοο, ο οποίος μετέφερε με το φορτηγό του παράνομα, στην ενδοχώρα πέντε μετανάστες.

Ο οδηγός του φορτηγού όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στις 21 Οκτωβρίου είχε δηλωθεί σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης η κλοπή του οχήματος.

Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το πρωί, στην επαρχιακή οδό Αρριανών - Δαρμένης Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, όταν τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι μετανάστες.

Και σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός δεν υπάκουσε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματος επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει πεζός.

Στην τρίτη περίπτωση, χθες το πρωί, σε οικισμό της Καβάλας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν αλλοδαπό, ο οποίος μετέφερε με κλεμμένο αυτοκίνητο προς το εσωτερικό της χώρας δύο μετανάστες. Η κλοπή του οχήματος είχε δηλωθεί σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης στις 20 Οκτωβρίου.

Κατά τις συλλήψεις διαπιστώθηκε ότι οι αλλοδαποί οδηγοί δεν είχαν άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου και Σαπών Ροδόπης και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.