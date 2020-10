Πολιτική

Oruc Reis: Σκηνικό πολέμου ανοιχτά της Ρόδου (εικόνες)

Σε ασφυκτικό κλοιό το τουρκικό ερευνητικό σκάφος και η συνοδεία του.

Μια "ανάσα" από τη Ρόδο βρίσκεται το Oruc Reis και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία της Τουρκίας.

Ο ελληνικός στόλος, πάντως, έχει υψώσει "Σιδηρούν Τείχος" μπροστά από το τουρκικό ερευνητικό και τις φρεγάτες συνοδείας

Το στρατιωτικό προσωπικό με εντολή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Αμυνας έχει τεθεί (και με τη νέα τουρκική NAVTEX) σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, δηλαδή: τα πολεμικά πλοία έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή των τουρκικών προκλήσεων καταλαμβάνοντας καίριες θέσεις, πανέτοιμα να αντιδράσουν.

Η φωτογραφία-ντοκουμέντο είναι από την περιοχή Καλλιθέα της Ρόδου.

