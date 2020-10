Αθλητικά

Γκραν Πρι Πορτογαλίας: Στην pole position ο Χάμιλτον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν κερδίσει ξεπερνά τον Σουμάχερ ο Βρετανός οδηγός.

O έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, εξασφάλισε την pole position στο πρώτο γκραν πρι της Πορτογαλίας σε 24 χρόνια, με τον «ομόσταυλό» του στη Mercedes, Βάλτερι Μπότας, να συμπληρώνει την πρώτη γραμμή εκκίνησης.

Η σημερινή pole position είναι η 12η σε ισάριθμους αγώνες της εφετινής αγωνιστικής περιόδου για τους πρωταθλητές των κατασκευαστών και η 97η (ρεκόρ) στην καριέρα του Χάμιλτον στη Φόρμουλα Ένα, o οποίος έχει την ευκαιρία αύριο να πανηγυρίσει την 92η νίκη του και να γράψει Ιστορία (θα προσπεράσει τον κορυφαίο όλων εποχών Μίκαελ Σουμάχερ).

Ο Μαξ Φερεστάπεν της Red Bull θα εκκινήσεις από την τρίτη θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ θα δει τη Ferrari του στην τέταρτη.

Η πρώτη δεκάδα των κατατακτήριων δοκιμών για το γκραν πρι της Πορτογαλίας έχει ως εξής:

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:16.652

2. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:16.754

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:16.904

4. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:17.090

5. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) 1:17.223

6. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull) 1:17.437

7. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/ΜcLaren) 1:17.520

8. Λάντο Νόρις (GBR/McLaren-Renault) 1:17.525

9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία-Red Bull-Honda) 1:17.803

10. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) 0.000