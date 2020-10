Αθλητικά

“Καθάρισε” την Μπάρτσα η Ρεάλ

Μεγάλη νίκη της “βασίλισσας” μέσα στο Καμπ Νου.

Ο Μόντριτς στο 90’ έριξε στο καναβάτσο τους «μπλαουγκράνα» σε ένα πολύ ωραίο clasico, με εκατέρωθεν ευκαιρίες για τις δύο ομάδες στο «Καμπ Νου».

Μόλις στο 5΄ο Φέντε Βαλβέρδε έβαλε μπροστά στο σκορ με ωραίο πλασέ από την κάθετη του Μπενζεμά. Πριν προλάβει να χαρεί η Ρεάλ το γκολ, έγινε το 1-1 στο 8’ με τον Άλμπα να βγάζει από αριστερά και ο 17χρονος Φατί να εκτελεί τον Κουρτουά από τη μικρή περιοχή.

O Μέσι στο 24’ νικήθηκε από τον Κουρτουά, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Μπενζεμά νικήθηκε κι αυτός στο τετ-α-τετ από τον Νέτο, με το 1-1 να μένει ως την ανάπαυλα.

Στο 51’ ο Φατί αντί να πασάρει προτίμησε το πλασέ, προς δυσαρέσκεια του Μέσι και η ευκαιρία χάθηκε για το 2-1. Ο νεαρός στο 53’ έβγαλε την μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι, όμως η κεφαλιά του Κουτίνιο πέρασε μόλις άουτ.

Στο 59’ ο Λανγκλέ τράβηξε τον Ράμος από τη φανέλα στην περιοχή και ο διαιτητής αφού συμβουλεύτηκε και το VAR έδειξε την άσπρη βούλα. Το πέναλτι εκτέλεσε ο ίδιος παθών και έστειλε την μπάλα στη γωνία για το 1-2.

Ήταν το πρώτο πέναλτι για τη Ρεάλ στο «Καμπ Νου» από το 2013 σε ματς Κυπέλλου και το πρώτο στο πρωτάθλημα από το 2007.

Ο Κούμαν, που καθυστέρησε να κάνει αλλαγές, έκανε τρεις μαζεμένες, με τους Τρινκάο, Ντεμπελέ και Γκριεζμάν στο 82’. Ο Νέτο στο 85’ είπε «δις» όχι στον Κρόος, όμως στο επόμενο λεπτό ο Βραζιλιάνος κίπερ νίκησε εκπληκτικά τον Σέρχιο Ράμος σε σουτ στην κίνηση και εν συνεχεία ο Βαράν έστειλε την μπάλα άουτ.

Εν τέλει, ο Μόντριτς, που είχε μπει αλλαγή, με ωραίο σουτ μετά από προσποιήσεις στον Νέτο έκανε το 1-3 που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Νέτο, Ζόρντι Άλμπα (87΄ Μπρεθγουέιτ), Πικέ, Λενγκλέ, Ντεστ, Κουτίνιο, Ντε Γιονγκ, Μπουσκέτς (82΄ Τρινκάο), Πέδρι (82΄ Γκριεζμάν), Μέσι, Φατί (82΄ Ντεμπελέ)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζινεντίν Ζιντάν): Κουρτουά, Μεντί, Σέρχιο Ράμος, Βαράν, Νάτσο (43΄ Βάθκεθ), Κασεμίρο, Κρόος, Βαλβέρδε (69΄ Μόντριτς), Βινίσιους, Ασένσιο (83΄ Ροντρίγκο), Μπενζεμά