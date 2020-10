Κοινωνία

Ο ΑΝΤ1 ακολουθεί το “Δείπνο Αγάπης” (βίντεο)

Ομάδα εθελοντών ανέλαβε να φροντίζει τους άστεγους της Αθήνας. Πρωταγωνιστές και ωφελούμενοι μιλούν στον ΑΝΤ1.