Basket League: “διπλό” με... ανατροπή για την ΑΕΚ

Με το δεξί μπήκε στην πρεμιέρα το Περιστέρι. "Ξέρανε" τον Άρη το Μεσολόγγι.

Με ανατροπή και «διπλό» συνδύασε η ΑΕΚ την εκκίνηση της στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών. Η Ένωση πέρασε νικηφόρα με 81-68 από το κλειστό «Σοφία Μπεφόν», για την 1η αγωνιστική, απογοητεύοντας τον Ιωνικό στην πρεμιέρα. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τολιόπουλο να πρωταγωνιστεί στην επίθεσή τους και να οδηγεί την ομάδα του στα αποδυτήρια στο +7 (39-32).

Ωστόσο, στην επανάληψη, η Ένωση κυριάρχησε στα επιθετικά ριμπάουντ, η άμυνά της περιόρισε σε μόλις 29 πόντους τον Ιωνικό και με αποκορύφωμα την τέταρτη περίοδο, όταν «έτρεξε» επιμέρους σκορ 20-9, έφτασε άνετα στο τελικό 81-68.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νίκος Ζήσης με 15 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Κιθ Λάνγκφορντ βρήκε ρυθμό στην επανάληψη, σημειώνοντας σε αυτό το διάστημα και τους 14 πόντους του. Διψήφιοι ήταν και οι Γιόνας Ματσιούλις (11π.), Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς (13π.) και Λίνος Χρυσικόπουλος (10π.). Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Βασίλης Τολιόπουλος με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 39-32, 59-59, 68-81

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κουφός): Σμιθ 10 (1), Ζάισλοφτ, Φιτσπάτρικ 16 (3), Τολιόπουλος 19 (3), Χουγκάζ, Πετρόπουλος, Πρίτζετ 10, Χατζηκυριάκος, Χόλογουελ 13 (1).

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 2, Λάνγκφορντ 14 (1), Γιάνκοβιτς 13 (1), Χρυσικόπουλος 10, Γκίκας, Ματσιούλις 11 (3), Κατσίβελης 6, Ζήσης 15 (2), Λοτζέσκι 4, Ρογκαβόπουλος, Σλότερ 6.

Σόου Μαυροκεφαλίδη στο Περιστέρι

Μία περίοδος ήταν αρκετή για το Περιστέρι, προκειμένου να επιβάλει το ρυθμό του και να μπει ιδανικά στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου επικράτησε με 84-81 του μαχητικότατου Κολοσσού στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 1η αγωνιστική, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 28-10 έγραψαν το 69-54, το οποίο αποτέλεσε «μαξιλαράκι» στην προσπάθεια αντεπίθεσης του Κολοσσού στον... επίλογο του αγώνα. Έχοντας βρει ρυθμό από τα 6.75 στην τέταρτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στα 24΄΄ για τη λήξη σε 82-81, αλλά η ψυχραιμία του Πέτεγουεϊ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (84-81), γλίτωσε το Περιστέρι από το... έμφραγμα.

Εκτός του Μαυροκεφαλίδη, διψήφιοι ήταν και οι Αμπντούλ Γκάντι (13π., 7ασ.), Τέραν Πέτεγουεϊ (11π.). Από τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Ντομινίκ Άρτις με 25 πόντους και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 41-44, 69-54, 84-81

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Παπανικολόπουλος): Γκάντι 13 (1), Πέτεγουεϊ 11 (1), Βασιλόπουλος 3 (1), Τζόουνς 3 (1), Γκρέι 6, Άρλετζ 7 (1), Σκορδίλης, Μαυροκεφαλίδης 27 (2), Αθηναίου 5 (1), Καράμπελας, ΜαΚλιν 9 (1).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Άρτις 25 (3), Καντέρ 12, Μπιλής, Ζάρας 6 (2), Γκόινς 12 (2), Καμαριανός 5 (1), Ξανθόπουλος 5 (1), Λάιλ 16 (2), Λιάπης, Αρσενόπουλος, Τούμπα.

"Ξέρανε τον Άρη το Μεσολόγγι και έγραψε ιστορία

Με τρίποντο του Γκριν στο φινάλε, το Μεσολόγγι νίκησε τον Άρη 73-70 στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της Basket League και έγραψε ιστορία.

Ο Άρης προηγήθηκε 0-4 στην αρχή της αναμέτρησης και η αστοχία εκατέρωθεν στη συνέχεια έφερε πολύ μικρό σκορ. Το Μεσολόγγι έκανε 5-0 σερί και προηγήθηκε 5-4 όσο οι δύο ομάδες έβρισκαν στόχο στα κακά ποσοστά που διατηρούσαν. Οι Αμερικανοί του Σάββα Καμπερίδη έβρισκαν τις λύσεις και διατηρούσαν το +2 με +3 για τους «κίτρινους». Οι Αμερικανπι8 του Μεσολογγίου με 4-0 σερί έφεραν το 17-16, όμως το τρίποντο του Μιλόσεβιτς έφερε το 17-19 στην ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου.

Ο Άρης έκανε 10-0 στην αρχή της δεύτερης περιόδου και με πρωταγωνιστή τον Φλιώνη, έφτασε στο 19-29 με έλεγχο των ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα. Εκεί, οι Σαχπατχζίδης και Μάθις άρχισαν να «πυροβολούν» από παντού και με 14-0 σερί έφεραν το 33-29 για το Μεσολόγγι, που βελτίωσε τα ποσοστά του στα σουτ και στα ριμπάουντ. Ο Τσάλμερς ισοφάρισε σε 33-33, όμως με 7-0 σερί από την περιφέρεια, ο Άρης προηγήθηκε 35-40, με τον Φέργκιουσον να μειώνει 37-40 στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Οι πρώην Γιουγκοσλάβοι του Άρη έφεραν το +7 στους «κίτρινους», όμως εκεί οι παίκτες του Ντίνου Καλαμπάκου έκαναν αρχικά σερί 12-0 και προηγήθηκαν 53-48 με πολλές λύσεις από την περιφέρεια και συνολικά 15-1 επιμέρους σκορ και έφτασαν στο 56-49 στην ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, με τους Αμάρντι, Σαχπατζίδη και Αγραβάνη να «πυροβολούν» σε αυτό το διάστημα.

Οι Μεσολογγίτες διατηρούσαν το +5 με +7 στην αρχή της τέταρτης περιόδου και ο Μοτσενίγος έφερε το 59-51. Το τρίποντο του Χατζηνικόλα έφερε το 62-61 με τα καταπληκτικά ποσοστά ων γηπεδούχων να βοηθούν σε αυτό και τα πολλά λάθη των «κίτρινων» στην επίθεση δεν τους βοηθούσαν σε μια ολική αντεπίθεση. Ο Φλιώνης βρήκε τις λύσεις και με 5-0 σερί μείωσε σε 66-59 για τον Άρη και στο 68-61 έπεσε το ρεύμα στο γήπεδο του Αγρινίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί το ματς 2’.27’’ πριν τη λήξη.

Ο Άρης μείωσε 68-64 με το νέο τρίποντο του Φλιώνη και ο ίδιος με νέο τρίποντο έκανε το 68-67 στα 24’. Ο Αγραβάνης ευστόχησε σε δύο βολές και έκανε το 70-67, όμως ο Τσάλμερς με τρεις βολές ισοφάρισε 70-70 στα 14’’, όμως ο Γκριν με buzzer beater τρίποντο με ατομική ενέργεια έκανε το 73-70 στην εκπνοή.