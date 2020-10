Αθλητικά

Άγιαξ: Έβαλε 13 γκολ στη Φένλο του Γιακουμάκη

Απίστευτο σκορ, με τους γηπεδούχους να μη φτάνουν καν μέχρι την εστία των φιλοξενούμενων.

Όσα γκολ «έχασε» κόντρα στη Λίβερπουλ (κι ακόμα περισσότερα) τα έβαλε... μαζεμένα ο Άγιαξ στην έδρα της Φένλο. Και το 13-0 (!) με το οποίο συνέτριψε την ομάδα του Γιώργου Γιακουμάκη (αντικαταστάθηκε στο 79ο λεπτό), ήταν η μεγαλύτερη νίκη όλων των εποχών στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Ο Άγιαξ ξεπέρασε τη δική του επίδοση που είχε σημειώσει πριν από 48 χρόνια (στις 19 Μαΐου 1972) με το 12-1 επί της Φίτεσε κι έκανε τα (εξίσου) εντυπωσιακά 10-0, που είχαν σημειώσει οι Αϊντχόφεν (τρεις φορές), Φέγενορντ και Ουτρέχτη να φαντάζουν... φτωχά, μπροστά το σημερινό επίτευγμά του.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΗΜΕΡ. ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ

24.10.2020 Φένλο-Άγιαξ 0-13

19.05.1972 Άγιαξ-Φίτεσε 12-1

24.10.2010 Αϊντχόφεν-Φέγενορτ 10-0

18.04.1998 Αϊντχόφεν-Φόλενταμ 10-0

14.10.1973 Αϊντχόφεν-Γκόου Αχεντ Ιγκλς 10-0

08.12.1963 Φέγενορτ-Μπρέντα 10-0

14.12.1958 Ουτρέχτη-Χόλαντ Σπορτ 10-0

08.05.1960 Σιτάρντια-Τβέντε 1-10