Αθλητικά

Basket League: Ο Ηρακλής “πάτησε” τον ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθολική η κυριαρχία του “γηραιού” κόντρα στον “δικέφαλο” της Θεσσαλονίκης

Επέβαλε το... νόμο του από την αρχή στο παιχνίδι ο Ηρακλής και δεν επέτρεψε ποτέ, ουσιαστικά, στον ΠΑΟΚ να πιστέψει σήμερα πως θα φύγει από το «σπίτι» του με το θετικό αποτέλεσμα.

Ο «Γηραιός» επικράτησε, στο Ιβανώφειο, επί τους «Δικεφάλου» με 75-57 και έβαλε θετικό πρόσημο στην έναρξη των υποχρεώσεών του στην Basket League. Ο ΠΑΟΚ «πλήρωσε» την ανυπαρξία του σχεδόν σε όλο το ματς, με συνέπεια να φύγει ηττημένος από το γήπεδο.

Οι «κυανόλευκοι» τελείωσαν τον αγώνα με 10/25 τρίποντα, 43 ριμπάουντ και 16 ασίστ, με τους «ασπρόμαυρους» έχουν 17/26 βολές, 8/31 δίποντα, 8/23 τρίποντα, 30 ριμπάουντ, 12 ασίστ και 10 λάθη.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Βασίλης Καββαδάς (13π., 14ριμπ., 2 κοψ.), Μάικλ Μουρ (13π., με 3/4 τρίποντα, 5 ριμπ.), Σκοτ Σαγκς (13π., 5 ριμπ., 2κλ). Ξεχώρισε για τον ΠΑΟΚ ο Ζερμέιν Λοβ (16π., 4 ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 25-9, 37-32, 59-40, 75-57

Οι συνθέσεις:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Τσίλντρες 6 (2), Σαγκς 13 (1), Σχίζας, Καββαδάς 13, Τσαϊρέλης 6, Μπόουλιν 8 (2), Μουρ 13 (3), Βεργίνης 9 (2), Ντάνιελ 2, Χάνλαν 5.

ΠΑΟΚ (Κώστας Μέξας ): Μπιτς 8 (2), Χέρντον 2, Λοβ 16 (2), Γκρίφιν 4, Τσαλμπούρης 5 (1), Μαργαρίτης, Καμπερίδης, Κακλαμανάκης 2, Παπαντωνίου 8 (2), Τέρνερ 7, Μήτρου-Λονγκ 5 (1).