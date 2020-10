Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός ΕΟΔΥ: 726 rapid tests σε έξι περιοχές

Συνεχίζονται οι εξετάσεις πολιτών σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τα αποτελέσματα των τεστ.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, δωρεάν rapid τεστ σε:

1. ΚΦΠΜ/ΚΥΤ ΒΙΑΛ Χίου

Συνολικά ελήφθησαν 276 rapid test εκ των οποίων ανευρέθησαν 24 θετικά, 22 σε ωφελούμενους και 2 σε εργαζόμενους διερμηνείς του Easo

2. Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών Σάμου

Συνολικά ελήφθησαν 71 rapid test, όλα αρνητικά

3. Πλατεία Ταχυδρομείου Λάρισας

Σε σύνολο 511 rapid test προέκυψαν 12 θετικά (5 άνδρες και 7 γυναίκες), με διάμεση ηλικία τα 30 έτη

4. Πεζόδρομος Ακταίον, Ρόδος

Συνολικά ελήφθησαν 149 rapid test όλα αρνητικά, με μέσο όρο ηλικίας εξεταζόμενων τα 44 έτη

5. Φιλότι Νάξου

Συνολικά ελήφθησαν 82 rapid test, όλα αρνητικά

6. Πλατεία Αγίου Ιωάννη Αθήνα

Πραγματοποιήθηκαν 726 rapid test εκ των οποίων ανευρέθησαν 13 θετικά που αφορούν σε Έλληνες, 5 άνδρες και 8 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.