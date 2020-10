Υγεία - Περιβάλλον

Συναγερμός στο ΑΧΕΠΑ: Πάνω από 20 κρούσματα κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά έγιναν 1200 τεστ για COVID - 19 στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώστηκαν συνολικά 23 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.

Συνολικά έγιναν 1.200 τεστ κορονοϊού. Η πλειονότητα των εργαζομένων που νόσησε ανήκει στο διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου και περνούν το στάδιο επώασης στο σπίτι τους.

Σημειώνεται ότι λόγω του αυξημένου αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού που εντοπίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε υγειονομικούς των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, εδώ και τρεις εβδομάδες έχει δοθεί οδηγία να γίνονται σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης, δειγματοληπτικοί έλεγχοι καθώς και πιο τακτικά τεστ σε όσους έρχονται επαφή με κρούσματα κι απασχολούνται στις μονάδες covid.