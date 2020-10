Οικονομία

Αναδρομικά: νέες πληρωμές την Δευτέρα

Συνεχίζεται η σταδιακή καταβολή των ποσών στους δικαιούχους συνταξιούχους.





Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου συνεχίζεται η πληρωμή των αναδρομικών για τους συνταξιούχους από το τ. ΙΚΑ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ με ΑΜΚΑ που λήγει σε ζυγό αριθμό (0, 2, 4, 6, 8), ενώ ήδη υπάρχουν οι πρώτες «παραφωνίες», καθώς κάποιοι είτε δεν έλαβαν αναδρομικά παρότι τα δικαιούνται είτε έλαβαν μικρότερα ποσά.

Με αφορμή μάλιστα καταγγελίες από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) που κάνει λόγο για λάθη στην πληρωμή περίπου 80.000 δικαιούχων, το υπουργείο Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία καταβολής ξεκίνησε στις 23/10/2020, συνεχίζεται ομαλά, χωρίς λάθη και θα ολοκληρωθεί στις 29/10/2020. Και επισημαίνει ότι η κατηγορία συνταξιούχων που έλαβε κατά την πρώτη απονομή σύνταξης αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούσαν στο σύνολο ή σε τμήμα της περιόδου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 (επίμαχο 11μηνο), η καταβολή των αναδρομικών ποσών θα γίνει το επόμενο διάστημα και μέχρι τέλος του έτους. Ειδική εφαρμογή ενεργοποίησε ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου οι συνταξιούχοι να έχουν πρόσβαση στο ενημερωτικό τους δελτίο.

Αναλυτικά, για λάθη στην πληρωμή των αναδρομικών που αφορούν περίπου 80.000 δικαιούχους – συνταξιούχους και οδηγούν σε απώλειες αρκετών εκατοντάδων ευρώ κάνει λόγο το ΕΝΔΙΣΥ. Σύμφωνα με το δίκτυο, τα λάθη προέκυψαν στους συνταξιούχους οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης από το 2012 έως το 2016 και έλαβαν οριστικές συντάξεις κύριων και επικουρικών μετά το 2016 (έπαιρναν μόνο προσωρινή στην κύρια ή οριστική μόνο στην κύρια). Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, τα λάθη αφορούν κυρίως συνταξιούχους που δεν είχαν λάβει λόγω καθυστέρησης επικουρική σύνταξη, με αποτέλεσμα να τους γίνεται μικρότερη κράτηση έως και μηδενική το επίμαχο ενδεκάμηνο 2015-2016. Υπενθυμίζεται πως η κράτηση του νόμου 4093/12 υπολογίζεται στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης. Στα παραδείγματα που παραθέτει το δίκτυο, αναφέρει μεταξύ άλλων συνταξιούχο που συνταξιοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, που έπρεπε να λάβει 499,66 ευρώ και δεν έλαβε τίποτα, καθώς και άτομο με ημερομηνία συνταξιοδότησης τον Δεκέμβριο του 2012 και έλαβε 891,62 ευρώ αντί 1.618,85 ευρώ που έπρεπε να λάβει (-727,23 ευρώ).

Αμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εργασίας, που χαρακτήρισε ανυπόστατες και αναληθείς τις καταγγελίες για «υποτιθέμενα λάθη στην καταβολή των αναδρομικών ποσών προκαλώντας σύγχυση και αλλοιώνοντας την πραγματικότητα». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η διαδικασία καταβολής ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται ομαλά, χωρίς λάθη και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 29/10/2020. Ειδικά δε, για την κατηγορία συνταξιούχων που έλαβαν χαμηλότερα ποσά ή δεν έλαβαν καθόλου αναδρομικά, επανέλαβε την ανακοίνωση που είχε εκδοθεί πριν από τις πληρωμές όπου ξεκαθάριζε ότι η καταβολή των ποσών θα γίνει το επόμενο διάστημα και μέχρι τέλος του έτους. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση ανέφερε ότι ειδικές περιπτώσεις συνταξιούχων που έλαβαν, κατά την πρώτη απονομή της σύνταξης, αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούσαν στο σύνολο ή τμήμα της περιόδου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, τα ποσά που παρακρατήθηκαν και κρίθηκαν αντισυνταγματικά θα επιστραφούν στο σύνολό τους στο αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του έτους στους δικαιούχους. Θα υπάρξει δηλαδή και δεύτερη πληρωμή γι’ αυτή την κατηγορία δικαιούχων.

Οπως εξηγούν στελέχη του ΕΦΚΑ στην «Κ», πρόκειται για συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά το 2012 και πριν από τον Μάιο του 2016. Ελαβαν όμως για πρώτη φορά την οριστική κύρια σύνταξή τους μέσα στο επίμαχο 11μηνο ή μετά από αυτό. Αν έλαβαν για πρώτη φορά τη σύνταξή τους μέσα στο 11μηνο πήραν τώρα τμήμα των αναδρομικών που δικαιούνται και θα λάβουν τα υπόλοιπα έως το τέλος του έτους. Αντίστοιχα, θα λάβουν το σύνολο των αναδρομικών που αντιστοιχούν στο 11μηνο, έως τις 31 Δεκεμβρίου, εφόσον έλαβαν την οριστική τους σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016.

Με ανακοίνωσή του ο e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι με στόχο την πληρέστερη, αναλυτικότερη και έγκυρη ενημέρωση των συνταξιούχων σχετικά με τα αναδρομικά ποσά που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους, τέθηκε σε λειτουργία μία νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας ο κάθε συνταξιούχος μπορεί να εκτυπώσει άμεσα το δικό του «Ενημερωτικό σημείωμα επιστροφής μειώσεων συντάξεων».