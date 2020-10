Κοινωνία

“Επιθυμώ να δικαστώ” λέει η καθηγήτρια που αρνείται να φορά μάσκα

Ζητούσε από τους μαθητές της την μάσκαρα αντί για την μάσκα. Ο Λυκειάρχης κατέθεσε μήνυση εις βάρος της.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η φιλόλογος του Επαγγελματικού Λυκείου Υμηττού που αρνείται πεισματικά να φορέσει μάσκα στους χώρους του σχολείου, ακόμη και στην τάξη. Όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι μαθητές της η καθηγήτρια είναι αρνήτρια του κορονοϊού.

Είχαν προηγηθεί συστάσεις αλλά και η εντολή του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να απομακρυνθεί η συγκεκριμένη καθηγήτρια από την τάξη, αφού αρνείται να τηρήσει τους υγειονομικούς κανόνες. Έτσι, το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά από μήνυση του λυκειάρχη, η καθηγήτρια συνελήφθη μέσα από το χώρο του σχολείου και οδηγήθηκε στην Ευελπίδων.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου την ενημέρωσε ότι έχει το δικαίωμα να λάβει τριήμερη προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της και η ίδια αρνήθηκε, ενώ δήλωσε πως επιθυμεί να δικαστεί.

Μαθητής αποκάλυψε ότι είχε ειρωνευτεί κάποιους μαθητές που προσφέρθηκαν να της δώσουν μάσκα, ζητώντας τους να της αγοράσουν μάσκαρα.

Η φιλόλογος, αρνήθηκε να παραλάβει και τις αποφάσεις που της είχαν επιδοθεί από τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για απομάκρυνση από τους χώρους του σχολείου, καθώς δεν συμμορφώνοντας με τους υγειονομικούς κανόνες.

Ο διευθυντής του σχολείου πήρε εντολή να ειδοποιήσει την Αστυνομία προκειμένου να την απομακρύνει από τη θέση της, υπέβαλε μήνυση εναντίον της και ένα περιπολικό την παρέλαβε έξω από το σχολείο και την οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα. Η δίκη αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο.