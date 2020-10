Κοινωνία

Ληστές έσερναν υπάλληλο με το πιστόλι στον κρόταφο

Στιγμές τρόμου για τον άνδρα που βρέθηκε αντιμέτωπος με κακοποιούς που του είχαν στήσει καρτέρι.

Καθηλωτικές ειναι οι εικόνες που κετέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος σε επιχείρηση, όπου μπούκαραν ένοπλοι κακοποιοί και ακινητοποίησαν τον υπάλληλο.

Δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν στην εταιρεία τα ξημερώματα της Παρασκευής και έβγαλαν όπλα.

Ακινητοποίησαν υπάλληλο που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην εταιρεία και πήραν 1.200 ευρώ.

Οι ληστές παραμόνευαν στην αυλή της εταιρείας και βρήκαν την ευκαιρία να μπουν στο εσωτερικότης, όταν ο υπάλληλος βγήκε για να καπνίσει.

Μόλις άρχισε να κατεβαίνει η πόρτα ασφαλείας τον ακολούθησαν και πρόλαβαν να μπουν μαζί του. Όλα αυτά μέσα σε τρία δευτερόλεπτα.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές. Αφού έσυραν με το πιστόλι στον κρόταφο τον νεαρό, ο ένας τον κράτησε μπρούμυτα και ο άλλος έψαχνε μέχρι να βρει τα χρήματα. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.