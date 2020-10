Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: “εφιαλτικό” ημερήσιο ρεκόρ νέων κρουσμάτων

“Καλπάζει” η εξάπλωση της πανδημίας στην χώρα, που μετρά εκατομμύρια κρούσματα και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν χθες Σάββατο ένα ακόμη θλιβερό ρεκόρ σε αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης της Covid-19, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Μεταξύ 20:30 ώρα Παρασκευής και ίδιας ώρας Σαββάτου, εντοπίστηκαν 88.973 νέες μολύνσεις, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τα 79.963 κρούσματα που καταγράφηκαν την προηγούμενη ημέρα.

Οι μολύνσεις από την αρχή της επιδημίας ανέρχονται στη χώρα σε 8.568.625, ενώ οι θάνατοι σε 224.751, και οι δύο οι υψηλότεροι απολογισμοί στον κόσμο.

Σήμερα, τα χειρότερα ξεσπάσματα του ιού εντοπίζονται στις Βόρειες και στις Μεσοδυτικές Πολιτείες, και περίπου 35 από τις 50 πολιτείες αντιμετωπίζουν αύξηση του αριθμού των μολύνσεων.

Ο αριθμός των θανάτων εντός διαστήματος 24 ωρών παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός από τις αρχές του φθινοπώρου, με 700 έως 800 θύματα ημερησίως. Ωστόσο, χθες Σάββατο, 906 άνθρωποι υπέκυψαν στην νόσο.