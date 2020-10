Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικός ο επιτελάρχης του Μάικ Πενς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τεστ υποβλήθηκε ο Αμερικανός νυν και υποψήφιος Αντιπρόεδρος, μετά την επιβεβαίωση ότι ο στενός συνεργάτης του μολύνθηκε από την νόσο.

Ο Μαρκ Σορτ, ο επιτελάρχης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Μάικ Πενς, διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε χθες ένας εκπρόσωπος του Αμερικανού αντιπροέδρου.

«Ο αντιπρόεδρος Πενς και η κυρία Πενς εξετάστηκαν και οι δύο σήμερα και διαγνώστηκαν αρνητικοί στην Covid-19 και παραμένουν υγιείς», δήλωσε ο Ντέιβιν Ο’ Μέιλι, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα διατηρήσει το πρόγραμμά του «σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC για το απαραίτητο προσωπικό».