“Oruc Reis”: Νέα Navtex για παράταση ερευνών

Ποια περιοχή δεσμεύει η Τουρκία, τραβώντας το σχοινί των προκλήσεων. Μέχρι πότε ισχύει η νέα οδηγία προς ναυτιλομένους.

Συνεχίζει το παιχνίδι των προκλήσεων η Τουρκία, καθώς αργά το βράδυ του Σαββάτου, εξέδωσε νέα παράνομη Navtex, με την οποία παρατείνει τις έρευνες του “Oruc Reis”, στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.

Με την Navtex δεσμεύει την περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά-νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Η προηγούμενη οδηγία προς ναυτιλομένους που είχε εκδώσει ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας είχε ισχύ μέχρι την 27η Οκτωβρίου.

Την Παρασκευή η Άγκυρα είχε προαναγγείλει στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου παρά την ανακοίνωση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, για μορατόριουμ ασκήσεων κατά τη διάρκεια των εθνικών εορτών Ελλάδας και Τουρκίας (28 και 29 Οκτωβρίου).

Εν τω μεταξύ, στην περιοχή όπου κινείται το ερευνητικό σκάφος έχει στηθεί "σκηνικό πολέμου" καθώς βρισκεται σε κλοιό απο ελληνικά πλοία.