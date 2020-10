Παράξενα

Κριάρι χτύπησε κτηνοτρόφο και τον έριξε σε γκρεμό

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Στο νοσοκομείο ο κτηνοτρόφος.

(εικόνα αρχείου)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες στο Τυμπάκι όταν ένα κριάρι έριξε έναν κτηνοτρόφο από γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν κατά τις απογευματινές ώρες όταν ο 45χρονος κτηνοτρόφος βρισκόταν στο ποιμνιοστάσιό του μαζί με την σύζυγό του για να ταΐσει τα ζώα.

Ξαφνικά, ένα από τα κριάρια πήρε φόρα και τον χτύπησε ρίχνοντάς τον στο γκρεμό που είχε ύψος 15 μέτρων.

Σοκαρισμένη η σύζυγός του, σύμφωνα με το cretapost.gr, ειδοποίησε την πυροσβεστική που έσπευσε με ένα όχημα και δύο άνδρες που τον ανέβασαν από τον γκρεμό.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.