Οικονομία

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: νέο σύστημα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα επιλέγονται οι καινούριοι υπάλληλοι. Γιατί δεν θα μετρά ο βαθμός των πτυχίων, πότε θα λαμβάνονται υπόψη μεταπτυχικά και διδακτορικά.

«Πρέπει όλοι μαζί να εφαρμόσουμε τα μέτρα με ευλάβεια για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Η εικόνα στην πατρίδα μας είναι καλύτερη από άλλες χώρες, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σημάνει τίποτα για τους πολίτες και την Κυβέρνηση. Μέχρι να έρθει ένα αξιόπιστο εμβόλιο, πρέπει να προσέξουμε όλοι», είπε ο Υπ. Εσωτερικών μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Αναφορικά με τις αλλαγές για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για μεταρρύθμιση που αφορά όλες τις ελληνικές οικογένειες και κυρίως τους νέους που θέλουν να εργαστούν στο Κράτος.

Ο Υπ. Εσωτερικών σημείωσε ότι «χρειάζεται εκσυγχρονισμός του από 25ετίας θεσπισμένου «νόμου Πεπονή», ώστε να καταλαμβάνεται αξιοκρατικά κάθε θέση, από τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο κι αυτό να γίνεται σύντομα, καθώς σήμερα απαιτούνται 2-3 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η πρόσληψη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «θα γίνονται γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις κάθε χρόνο (σημ: ίσως και δύο φορές τον χρόνο, εάν απαιτηθεί) με βάση τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, ώστε οι υποψήφιοι να διαγωνίζονται με γραπτή εξέταση για να αποδείξουν τις γνώσεις τους, ενώ θα υπάρξουν, με βάση την κυβερνητική πρόταση, και ψυχομετρικά τεστ για ορισμένες ειδικότητες, όπως πχ. οι φύλακες στις φυλακές», συμπληρώνοντας σε ότι αφορά την ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων ή διδακτορικής διατριβής θα αναγνωρίζεται και θα μετράει, εφόσον αυτά είναι συναφή με την θέση για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον ο υποψήφιος».

Προσέθεσε μάλιστα ότι «είναι άδικο να μετράει ο βαθμός του πτυχίου, διότι δεν είναι ίδια όλα τα πανεπιστήμια. Άλλο είναι ένα 9 από ένα γνωστό παγκοσμίως πανεπιστήμιο και άλλο ένα 9 από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο».

Ο Υπ. Εσωτερικών είπε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν 12.500 προσλήψεις, πέραν αυτών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και ότι το νέο σύστημα θα ισχύσει από το 2022, ενώ το 2021 θα είναι έτος αναβάθμισης του ΑΣΕΠ και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι απαιτείται κι ευελπιστεί να υπάρξει διακομματική συναίνεση για την κατάληξη του κειμένου του σχεδίου νόμου, το οποίο εκτίμησε ότι μπορεί να είναι έτοιμο σε δέκα ημέρες, ενώ σημείωσε ότι εκτός από εκπροσώπους κομμάτων, από τους οποίους έλαβε και συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις, έχει συναντήσεις και με προκατόχους του, όπως ο Αλέκος Παπαδόπουλος, τον οποίο θα δει τις επόμενες ημέρες.