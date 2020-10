Πολιτική

Καρκίνος του Μαστού - Μητσοτάκης: δωρεάν μαστογραφία για γυναίκες 49 - 50 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανθρώπινη συζήτηση με ασθενείς και οι αναφορές στην μητέρα του, Μαρίκα. Τι είπε και τι άκουσε ο Πρωθυπουργός.

Η τεράστια σημασία της πρόληψης, ήταν το κεντρικό μήνυμα της συζήτησης που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο του, με 6 γυναίκες που νίκησαν τον καρκίνο του μαστού, μια γυναίκα που βρίσκεται στο στάδιο της θεραπείας και την ογκολόγο Έλενα Λινάρδου στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας κατά της συγκεκριμένης ασθένειας. Σε μια κουβέντα με προσωπικές μαρτυρίες και έντονο συναισθηματικό φορτίο, κατατέθηκαν εμπειρίες από τη λειτουργία του Συστήματος Υγείας κι έγιναν εκτενείς αναφορές στους κινδύνους για τις ευπαθείς ομάδες, στην εποχή της πανδημίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας, ανά δύο έτη, για όλες τις γυναίκες ηλικίας 49 και 50 ετών. Το κόστος της ψηφιακής μαστογραφίας θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ. Η διαδικασία θα γίνεται σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και θα αφορά όλες τις γυναίκες που δεν έχουν διαγνωστεί με καρκίνο μαστού και δεν έχουν πραγματοποιήσει προληπτική μαστογραφία κατά τα τελευταία δύο έτη. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος θα επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια και στόχος είναι, όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, να δημιουργηθεί ψηφιακά ένας ιατρικός φάκελος ασθενούς, ώστε να είναι δυνατή η ακτινολογική παρακολούθηση και να έχει ο ιατρός εικόνα, σε βάθος χρόνου.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περιπέτεια της μητέρας του Μαρίκας Μητσοτάκη, η οποία όπως είπε, είχε το θάρρος να μιλήσει ως δημόσιο πρόσωπο για την ασθένειά της, σε μια εποχή που δεν τολμούσε κανείς να αρθρώσει τη λέξη καρκίνος, για να τονίσει την ανάγκη της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

“Σε αυτό ήταν μπροστά από την εποχή της. Αυτές οι ιστορίες επηρεάζουν και τη δική μας αντίληψη για το πως ασκούμε δημόσια πολιτική” σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του προληπτικού ελέγχου. Όπως επεσήμανε η Ογκολόγος κ. Λινάρδου, η μαστογραφία μειώνει κατά 20% τον κίνδυνο θανάτου, αλλά όταν γίνει σε οργανωμένο πλαίσιο, δηλαδή ετησίως μετά την ηλικία των 40 ετών, ο κίνδυνος θανάτου μειώνεται κατά 40%. “Ο καρκίνος του μαστού, είναι μια νόσος όπως όλες οι άλλες. Είναι μια νόσος που μπορεί να προβλεφθεί, να διαγνωστεί έγκαιρα”, υπογράμμισε, προσθέτοντας πως σχεδόν μια στις τρεις γυναίκες στην Ελλάδα δεν έχουν κάνει ποτέ μαστογραφία.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός κάλεσε τις γυναίκες να πουν τις δικές τους εμπειρίες. “Ο κόσμος πρέπει να ακούσει τις δικές σας ιστορίες. Με τις δικές σας ιστορίες σώζονται ζωές”, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες που έλαβαν μέρος στη συζήτηση, κατέθεσαν συγκλονιστικές εμπειρίες από τις δικές τους προσωπικές ιστορίες και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος Υγείας:

Η Βαρβάρα Δελλαπόρτα, τόνισε την ανάγκη της πρόληψης, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με κληρονομικές παθήσεις και επεσήμανε τα προβλήματα που υπάρχουν για πρόσβαση στο γονιδιακό έλεγχο. Η κα Δελλαπόρτα, που είναι ασθενής σήμερα, αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της κατάθλιψης και στη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των γυναικών που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Η Λιολιώ Καλυπέρα, η οποία είναι και Πρόεδρος του παραρτήματος Πάτρας της ΜΚΟ «Άλμα Ζωής» που βοηθά γυναίκες να αντιμετωπίσουν την ασθένεια, εξέφρασε το φόβο που έχει, αν ασθενήσει από Covid και τα πράγματα πάνε χειρότερα, μήπως επειδή έχει ήδη υποκείμενο νόσημα, μείνει εκτός περίθαλψης για να νοσηλευτεί κάποιος που είναι πιο υγιής.

“Kάναμε ως κοινωνία μια τεράστια προσπάθεια να είμαστε μπροστά από αυτή τη νόσο η οποία συνέχεια μας αιφνιδιάζει δυσάρεστα. Το κάναμε για να μη φτάσουμε ποτέ στο σημείο να πρέπει να κάνουμε επιλογές ως προς την περίθαλψη που θα έχει ένας ασθενής στην Ελλάδα” απάντησε ο Πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας πως “για αυτό και πήραμε τα μέτρα τα οποία πήραμε, για αυτό και παίρνουμε τα μέτρα τα οποία παίρνουμε. Για αυτό ενισχύσαμε τις εντατικές μας”.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τις γυναίκες και ιδιαίτερα το “Άλμα Ζωής” και για τη δουλειά που κάνουν στον τομέα της ψυχοκοινωνικής στήριξης των άλλων γυναικών που ασθενούν σήμερα από τον καρκίνο του μαστού. “Είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι σε αυτό το Σύλλογο και μπορώ να προσφέρω, και με κάνει και πιο δυνατή, να πορεύομαι με τους δικούς μου τους καρκίνους και να βγαίνω έξω στην κοινωνία και να είμαι καλά”, ανέφερε η κα Καλυπέρα.

Το σοκ που ένιωσε όταν έμαθε ότι ασθενεί από καρκίνο του μαστού, περιέγραψε η βαλκανιονίκης δρόμων αντοχής και διευθύντρια του μουσείου Μαραθωνίου Μαρία Πολύζου, η οποία τόνισε τη σημασία που έχει η σωματική άσκηση και ο αθλητισμός για την αντιμετώπιση της ασθένειας, τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση, καθώς όπως ειπε βοηθάει στη γρήγορη αποκατάσταση τόσο του οργανισμού, όσο και της ψυχολογίας.

H Ελένη Κιουσέ αναφέρθηκε στο βάρος που πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην ψυχολογική αλλά και στην εργασιακή αποκατάσταση, μετά την μάχη με τον καρκίνο. “Θα έπρεπε οι εργοδότες με κάποιο τρόπο να έχουν κάποιο κίνητρο για να επιλέξουν έναν άνθρωπο που έχει περάσει κάποια χρόνια ασθένεια και να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες εργασιακά στο μετά. Γιατί είναι και η εργασιοθεραπεία που βοηθά πάρα πολύ”, τόνισε η κα Κιουσέ.

Η Αλέκα Αναστασίου, η οποία νόσησε στα 33 της και σήμερα στα 42 της είναι ξανά υγιής, με παιδί 3 ετών, αναφέρθηκε στην σημασία που πρέπει να δίνουν οι γυναίκες στην πρόληψη. Όπως είπε πρόκειται για ιάσιμη ασθένεια, ενώ πιστεύει ότι η κοινωνία πρέπει να ξεπεράσει το στίγμα του καρκίνου του μαστού. “Το μόνο που με στεναχωρεί είναι η φοβία του κόσμου να μιλήσει για αυτό. Είναι η φοβία του κόσμου να ξεστομίσει αυτή τη λέξη. Και από κει και πέρα σε μένα αυτό που δούλεψε, ήταν η αισιοδοξία”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

“Ξέρω πολύ καλά ότι αν δεν ήμουν στην πρόληψη δεν θα ήμουν σήμερα εδώ να μιλάω” σημείωσε η 57χρονη Μαρία Κρητικού από τη Ρόδο. Η ίδια διαγνώστηκε νωρίς και θεωρεί πως αν δεν είχε συμβεί αυτό η περιπέτεια της θα ήταν πολύ μεγαλύτερη και αναφέρθηκε στο ρόλο που παίζουν οι φροντιστές δίπλα στους ασθενείς. Στόχος ζωής της είναι μια ογκολογική κλινική στο νησί της.

Η 36χρονη Δέσποινα Τυρή νόσησε πέρυσι, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού. “Ακούμε καρκίνο και φοβόμαστε. Εγώ σε όλες τις κυρίες που γνώρισα, και επειδή μου αρέσει να μιλάω και να το λέω δυνατά - γιατί αυτό κατάλαβα ότι δεν μιλάμε, λέω μην φοβάσαι, πες την κάπως αλλιώς τη λέξη “καρκίνος”, δεν είναι τίποτε τελικα”, ανέφερε η κα Τυρή, σχολιάζοντας το χρόνο απόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα θέματα των καρκινοπαθών.

“Η ταχύτητα πρόσβασης είναι ένα μεγάλο ζήτημα” απάντησε ο Πρωθυπουγός, καθώς όπως είπε “στον καρκίνο κάθε μέρα μέρα μετράει” και τόνισε την ανάγκη “να έχουν πρόσβαση όλοι σε ποιότητα περίθαλψης, ασχέτως αν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ιδιωτική περίθαλψη ή αν όπως οι πιο πολλοί, εξαρτώνται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας”.

“Ο καρκίνος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, σήμερα καλύψαμε ένα μικρό, αλλά σημαντικό υποσύνολο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτή τη συζήτηση. Μου δώσατε πολλά ερεθίσματα να δώσω έμφαση και σε πτυχές που δεν απέδιδα τόσο μεγάλη σημασία. Κρατώ πάντα την αισιοδοξία της γνώσης και της επιστήμης, ότι όσο ξέρουμε περισσότερα και όσο εκπαιδευόμαστε, τόσο θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί να αντιμετωπίσουμε τη νόσο. Κρατώ την τεράστια σημασία στην πρόληψη η οποία ξεκινάει μέσα από την αντιμετώπιση του φόβου”, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης κλείνοντας τη συζήτηση.