Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Τέλος ο Λέο Μάτος

Ο 34χρονος αμυντικός ποδοσφαιριστής αποτελεί οριστικά παρελθόν από τον "Δικέφαλο του Βορρά".

Oριστικά παρελθόν αποτελεί ο Λέο Μάτος, ο οποίος ευχαρίστησε τους πάντες στη Θεσσαλονίκη, από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, τη διοίκηση του συλλόγου, τον Ιβάν Σαββίδη, τους συνεργάτες του, τους προπονητές τον σημερινό τεχνικό διευθυντή και αναχωρεί για τη Βραζιλία όπου θα συνεχίσει την καριέρα του στην Βάσκο ντα Γκάμα.

Ο 34χρονος αμυντικός ποδοσφαιριστής κλείνει την Ευρωπαϊκή του καριέρα αποχωρώντας από τον ΠΑΟΚ και αποδεχόμενος την πρόταση της Βάσκο ντα Γκάμα και για οικογενειακούς λόγους, καθώς ο ίδιος όπως κατέστησε γνωστό στην διοίκηση της ελληνικής ομάδας ότι είναι αναγκαίο να βρίσκεται κοντά στον πατέρα του.

Σε μήνυμα του προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ ανέφερε «Με αποκαλούσατε τρελό αλλά εσείς είστε οι τρελοί κοντα στην ομάδα», ευχαριστώντας τους για την συμπαράσταση που είχε στην διάρκεια της θητείας του στον Δικέφαλο του βορρά .