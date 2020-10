Κοινωνία

Κρήτη: άστεγοι μαγειρεύουν για άστεγους (βίντεο)

Συγκίνηση για το «μεγαλείο ανθρωπιάς» από το ζευγάρι που τον τελευταίο μήνα στηρίζει ανθρώπους σε ανάγκη. Απευθύνουν έκκληση για βοήθεια.