Life

Ηλίας Αβασκαντήρας: ο χασάπης που έγινε μοντέλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιγράφει στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» την διαδρομή από τον Οίκο Αρμάνι μέχρι το κρεοπωλείο της οικογένειας του.