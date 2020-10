Πολιτική

Δένδιας: Δεν ανεχόμαστε απειλές πολέμου και μονομερείς διεκδικήσεις

Ηχηρό μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία με αφορμή τις συνεχείς προκλήσεις.

«Δεν ανεχόμαστε παραβατικές αξιώσεις. Δεν ανεχόμαστε απειλές πολέμου. Δεν συμπλέουμε με μονομερείς διεκδικήσεις. Λυπούμαι που η Τουρκία εκτρέπεται σε ένα νεοθωμανισμό» ήταν το ηχηρό μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην 'Αγκυρα από το βήμα της Βουλής.

Η εξωτερική μας πολιτική, είπε ο υπουργός «δεν είναι φοβική, δεν είναι πολιτική μιας περίκλειστης Ελλάδας, μιας ανασφαλούς Ελλάδας. Δεν είναι πολιτική μια μίζερης Ελλάδας. Δεν είναι πολιτική μιας καχύποπτης απομονωμένης Ελλάδας. Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα σύγχρονη, «ανοικτή» προς όλες τις θρησκείες, προς όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως χρώματος. Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα φιλόδοξη με αυτοπεποίθηση. Σε μια Ελλάδα κέντρο οικονομικής ανάπτυξης των Βαλκανίων».

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, διαμήνυσε ότι «απορρίπτουμε τον εριστικό επαρχιωτισμό της Τουρκίας» και τόνισε «θα προασπίσουμε με κάθε τρόπο την κυριαρχία μας. Θα προασπίσουμε με κάθε τρόπο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα προασπίσουμε με κάθε τρόπο την πατρίδα μας. Την μεγαλώνουμε με την επέκταση των χωρικών υδάτων, με τις οριοθετήσεις υφαλοκρηπίδας και των ΑΟΖ, με έντιμες συμφωνίες που κάνουμε με όλους του γείτονές μας πλην της Τουρκίας που αρνείται να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο κ. Νίκος Δένδιας, σε υψηλούς τόνους σημείωσε, ακόμη, αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας: «Πιστεύουμε στα προνόμια της γεωπολιτική μας θέσης. Στις δυνατότητες των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Στον πατριωτισμό των Ελλήνων που ενσυνείδητα αντιστρατεύεται την υπερφίαλη αλαζονεία. Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα που μέσα σε μήνες κατόρθωσε και έλυσε ζητήματα μισού αιώνα που φάνταζαν άλυτα. Σε μια Ελλάδα λαμπερή, ευρωπαϊκή, ακτινοβόλα. Σε μια Ελλάδα νέα Ελλάδα 200 ετών».

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης πως « βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερο κρίσιμο για τα εθνικά θέματα σημείο, αντιμετωπίζοντας πρωτοφανείς προκλήσεις» μεταξύ των οποίων και «η αντιμετώπισης του μείζονος τουρκικού αναθεωρητισμού».

Επιπλέον, σημείωσε πως έχουμε «αντιστρέψει το τουρκικό αφήγημα του "κακομαθημένου παιδιού της Ευρώπης", αυτό που προσπαθούσε η τουρκική διπλωματία να δημιουργήσει σε βάρος της χώρας μας. Οι Τούρκοι διπλωμάτες έλεγαν " οι Έλληνες δεν συμφωνούν με εμάς, μήπως έχουν συμφωνήσει με κανέναν άλλο;" Αυτό έχει αναστραφεί πλήρως. Οι Έλληνες έχουν συμφωνήσει με όλους πλην της τουρκικής πλευράς».

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «επί του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας χτίζουμε συμμαχίες. Έχουμε δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο διμερών και πολυμελών σχημάτων, αλλά και με την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής οριοθέτησης των Θαλασσίων Ζωνών» και αναφέρθηκε στις οριοθετήσεις της υφαλοκρηπίδας και των ΑΟΖ με Ιταλία, Αίγυπτο ενώ έχουμε συμφωνήσει πρόσφατα με την Αλβανία να παραπέμψουμε το ζήτημα στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης , κάτι «που δεν είχε γίνει εφικτό, για δεκαετίες, για διάστημα που υπερέβη το μισό αιώνα».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην οικοδόμηση συνεργασιών «με χώρες της Μεσογείου , της Μέσης Ανατολής, με τις χώρες του Κόλπου και του Καυκάσου. « Έχουμε ανάπτυξη ένα δίκτυο ομονοούντων κρατών. Στο οποίο περιλαμβάνονται η Αίγυπτος, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα , η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν , το Κουβέιτ, το Ομάν , η Ιορδανία , η Αρμενία. Έχουμε δημιουργήσει συναντηλήψεις επί θεμάτων με την Αλγερία, με το Μαρόκο, με το Ιράκ, και νομίζω ότι έχουμε σε μεγάλο βαθμό καταφέρει να πείσουμε για τα επιχειρήματά μας για τις συνέπειες των τουρκικών πρακτικών στην ασφάλεια και στην σταθερότητα της περιοχής. 'Αλλωστε οι περισσότερες χώρες έχουν υποστεί τον τουρκικό επεκτατισμό»

Ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι εκτός από την συνεργασία που έχουμε ως χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να έχουμε συνεργασίες και με άλλες χώρες σε διμερές επίπεδο όπου θα εξηγούμε όχι μόνο τα συμφέροντα της πατρίδας μας αλλά και την όξυνση που δημιουργεί η Τουρκία τόσο στη Συρία όσο και σε Λιβύη, Ιράκ και Καύκασο.

Βαλκάνια

Για την εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της προοπτικής των δυτικών Βαλκανίων, επί τη βάση της πρωτοβουλίας της Θεσσαλονίκης και έχουμε εργαστεί εξαιρετικά μεθοδικά για τις ρυθμίσεις των διμερών μας σχέσεων συνολικά με όλες τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων.

Για την Συμφωνία των Πρεσπών, ανάφερε πως «αποτελεί πάγια θέση μας, πάγια θέση της ΝΔ, ότι θα μπορούσε να συνομολογηθεί με επωφελέστερο τρόπο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Στόχος μας όμως παραμένει η υλοποίησή της και η άμβλυνση κατά το δυνατόν των αρνητικών της πτυχών» Αναφερόμενος στις σχέσεις μας με την Αλβανία και τα θέματα της μειονότητας, ο κ. Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι προσπαθούμε «να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας σχέσεις» ενώ «παράλληλα κάνοντας συνετή χρήση των δυνατοτήτων που μας παρέχει η γνωστή «αιρεσιμότητα» λειτουργούμε για να διασφαλίσουμε τα μειονοτικά και περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Δικαιώματα που είναι αυτονόητα στο πλαίσιο και του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Αλβανίας αλλά και της ελληνοαλβανικής φιλίας».

ΗΠΑ

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «πέρα από την υπογραφή της πρόσφατης αμυντικής συμφωνίας, νομίζω ότι η εμβάθυνση τους για την Ελλάδα είναι προφανείς σε όλους σας. Έχω συναντήσει τον κ. Πομπέο έξι φορές και μια τηλεδιάσκεψη, δεν νομίζω ότι στην ιστορία της Ελλάδας έχει ξανά παρατηρηθεί το φαινόμενο. Θέλω όμως να ξέρετε ότι εκκινούμε σχεδόν άμεσα σε νέο διάλογο για την διεύρυνση της αμυντικής συμφωνίας και την υπογραφή μιας νέας επί της αρχής συμφωνίας

Ρωσία

Για την Ρωσία, ο κ. Δένδιας ανάφερε πως «ελπίζω πολλά από την αυριανή άφιξη του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Λαβρόφ στην Αθήνα. Η επανεκκίνηση των ελληνορωσικών σχέσεων, είναι ένα ζητούμενο»

Κυπριακό

Τέλος, σε ότι αφορά το Κυπριακό, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η πολιτική μας κινείται στους διαχρονικούς εθνικούς άξονες «η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί το μείζον εθνικό θέμα και ο μόνος τρόπος για να επιλυθεί είναι η επανέναρξη διαπραγματεύσεις επί της βάσεως των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της πλήρους εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένο. Εργαζόμαστε με απόλυτο συντονισμό και σύμπνοια με την Κυπριακή κυβέρνηση»

Ο κ. Νίκος Δένδιας, επίσης τόνισε ότι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε την συμμετοχή μας σε περιφερειακούς οργανισμούς ασφάλειας, θέλουμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και με χώρες που μέχρι σήμερα δεν τις είχαμε όπως με την Ινδία που είναι ήδη παρούσα σε ένα έργο, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, αλλα και την Αφρική όπου ανοίγουμε μια νέα πρεσβεία στην Σενεγάλη καθώς θέλουμε να είμαστε παρόντες στην αναπτυσσόμενη αυτή περιοχή, και τον Καναδά.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια, τέλος, προανήγγειλε ότι σύντομα θα κατατεθεί και ένα νομοσχέδιο για την ομογένεια που «θα δείχνει τις κατευθυντήριες απόψεις για το πώς πρέπει ένα σύγχρονο υπουργείο Εξωτερικών να λειτουργεί».

"Η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα μονομερούς επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια"

«Η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα μονομερούς επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια» δηλώνει, σε συνέντευξή του στην «Real news» ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δηλώνοντας επίσης ότι «η ελληνική κυβέρνηση δεν επιδιώκει τη στρατιωτικοποίηση της κατάστασης» ωστόσο «είναι δεδομένες τόσο η βούληση όσο και η ικανότητα της χώρας να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία».

Αναλυτικότερα ο Νίκος Δένδιας σημειώνει: «Η θέση της χώρας μας έχει εκφραστεί επανειλημμένα και δεν χρήζει ερμηνειών. 'Εχουμε καταστήσει απολύτως σαφές τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τη διεθνή κοινότητα ότι η |Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα μονομερούς επέκτασης, ανά πάσα στιγμή, των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, στη βάση των διατάξεων του Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Εθιμικού Δικαίου και άρα δεσμεύει το σύνολο των χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας».

Τέλος ο υπουργός Εξωτερικών, στη συνέντευξή του, ξεκαθαρίζει: «Η Τουρκία εξακολουθεί να παραβιάζει θεμελειώδη κριτήρια ένταξης στην Ε.Ε. τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Παράλληλα, παραβιάζει κατάφωρα την τελωνειακή ένωση χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, τα οποία αποβαίνουν εις βάρος της Ε.Ε συνολικότερα και της χώρας μας ειδικότερα. Για τον λόγο αυτό κρίνω επιτακτική την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιληφθεί του ζητήματος και να προτείνει άμεσα τη λήψη μέτρων για να σταματήσει αυτή η καταχρηστική πρακτική... Η Ε.Ε πρέπει επιτέλους να καταστήσει σαφές προς την Τουρκία ότι δεν μπορεί να ακολουθεί παραβατική συμπεριφορά προς κράτος-μέλος της Ε.Ε και προς την ίδια την Ένωση και ταυτόχρονα η Ε.Ε να την επιβραβεύει ανεχόμενη παραβιάσεις της τελωνειακής ένωσης».